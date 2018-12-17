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Çürük diş kalp krizini tetikliyor

Belki de sağlığına en çok değer verdiğimiz ama bir o kadar da önemsemediğimiz dişlerimizde meydana gelen çürükler sadece dişlerimize zarar vermekle kalmıyor, kalp krizi ihtimalini ortaya çıkarıyor.

17 Aralık 2018 Pazartesi 16:20
Çürük diş kalp krizini tetikliyor

Diş çürükleri sadece dişlerinizi ilgilendirmiyor. Kalp krizi ihtimali ile sizi tehdit ediyor. Sağlıksız ve iltihaplı dişler, insan vücudundaki bütün organları olumsuz yönde etkiler ama kalbinde herhangi bir sorun olmayan kişilerde "Diş çürüğü kalp krizini tetikler" demek tam olarak doğru olmaz. Ancak kalp kapak hastalıklarında diş kökü enfeksiyonları çok önemlidir. Sağlıklı bir vücuda mikrop girdiği zaman, bağışıklık sistemi bu mikrobu imha edebilir ama kalp kapak hastalığı olanlarda vücuda giren mikrop, kalp kapağına yerleşir. Tıbbi adı “enfektif endokardit” olan kalp kapağı enfeksiyonu meydana gelir, ki bu da ciddi bir sorundur. Bu enfeksiyon antibiyotiklere çok dirençlidir.

Enfektif endokardit (EE), çağdaş tıbbi yeniliklere rağmen kötü ölümcül bir hastalıktır. Son yıllarda sebeplerinde değişiklikler olmuştur.

Endokardit kuşkusu olan hastalarda erken teşhis ve tedavi çok önemlidir. Kan kültürü ve ekokardiyografi temel teşhis araçlardır. Ancak, protez kapak veya intrakardiyak cihazlı hastalarda, bu tetkikler teşhis için olumsuz hatta yetersiz olabilmektedir.

Gerektiğinde erken cerrahi düşünülmektedir. Bu yöntem, sağkalımı iyileştirir.

Klinik olarak kritik hastalarda, kan örneği alındıktan sonra ampirik antibiyotik tedavisi yapılmaktadır.

Diğer hastalarda, antibiyotik için kan kültürü sonucu beklenmekte.. Tedavi etkinliği için yakından izleme önemli..

Antibiyotik profilaksisi, sadece dişle ilgili işlemlere gidecek yüksek riskli hastalara tavsiye edilmektedir.

Ayrıca, korunma için genel temizlik kadar ağız içi ve diş temizliği, kuşkusuz çok önemlidir.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 16:20
  1. Diş çürükleri
  2. Kalp krizi
  3. kalp kapak hastalıkları
  4. diş kökü enfeksiyonları
  5. enfektif endokardit
  6. diş temizliği
  7. Enfektif endokardit (EE)

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