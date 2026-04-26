  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pakistan ziyareti iptal oldu! Trump, İran'ın teklifini yeterli bulmadı Bakan Memişoğlu yeni şehirleri açıkladı Teröristten orduya yeni savaş talimatı Putin yollarına taş koysa da Rus devi Türkiye operasyonuna 'devam' kararı aldı ASELSAN'dan müthiş icat! Havada sıcak saatler! Uçağa ateş açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara sürpriz Saniyede 11.500 dolar: İran savaşının faturası büyüyor Çağrı Bey, Korkut, Altan ve Sancar... Durmak yok göreve devam Bakan Çiftçi’den faili meçhuller sorusuna cevap! Bayram Ali Öztürk Hoca'nın dosyası raftan iniyor
Curiosity yaşamın yapı taşlarına ulaştı! Mars’ta 3,5 milyar yıllık iz

NASA’nın Curiosity keşif aracı, Mars yüzeyinden alınan kaya örneğinde karbon içeren organik moleküller tespit etti...

Mars’ta yaşam ihtimaline dair araştırmalarda dikkat çeken yeni bir bulgu ortaya çıktı.

 

Moleküller tespit edildi

NASA'nın Curiosity keşif aracı, Mars yüzeyinde gerçekleştirdiği bir deneyle gezegenden bir kaya örneği aldı. Özel bir kimyasal çözeltiyle ayrıştırılan kaya örneğinde karbon içeren organik moleküller tespit edildi. Uzmanlar, moleküllerin en az yedi tanesinin Mars'ta daha önce hiç saptanmamış türden olduğunu bildirdi.

 

‘Azot heterosiklleri’ keşfi

Florida Üniversitesi'nden Dr. Amy Williams ve ekibi, bu moleküllerin 3,5 milyar yıl boyunca Mars'ın sert radyasyon ortamına rağmen bozulmadan kaldığını belirtti. Bu keşfin, Mars'ın sadece geçmişte yaşanabilir olduğunu değil, aynı zamanda organik maddeleri uzun süre koruyabilecek bir jeolojik yapıya sahip olduğunu doğruladığı kaydedildi. Araştırmanın en önemli noktalarından birinin, ‘azot heterosiklleri’ olarak bilinen yapıların keşfi olduğu da aktarıldı.

NASA'nın nihai hedefi belli oldu: İnsanları Mars'ın yüzeyine göndermek
NASA'nın nihai hedefi belli oldu: İnsanları Mars'ın yüzeyine göndermek

Teknoloji

NASA'nın nihai hedefi belli oldu: İnsanları Mars'ın yüzeyine göndermek

NASA Artemis II görevi kapsamında Orion uzay aracını Ay'a fırlattı
NASA Artemis II görevi kapsamında Orion uzay aracını Ay'a fırlattı

Dünya

NASA Artemis II görevi kapsamında Orion uzay aracını Ay'a fırlattı

NASA bu kez çuvalladı! Uzay yolculuğunda tuvalet şoku
NASA bu kez çuvalladı! Uzay yolculuğunda tuvalet şoku

Teknoloji

NASA bu kez çuvalladı! Uzay yolculuğunda tuvalet şoku

NASA’dan çok sıra dışı bir deney Astronotlar ayda piknik ateşi yakacak!
NASA’dan çok sıra dışı bir deney Astronotlar ayda piknik ateşi yakacak!

Dünya

NASA’dan çok sıra dışı bir deney Astronotlar ayda piknik ateşi yakacak!

NASA'nın nihai hedefi belli oldu: İnsanları Mars'ın yüzeyine göndermek
NASA'nın nihai hedefi belli oldu: İnsanları Mars'ın yüzeyine göndermek

Teknoloji

NASA'nın nihai hedefi belli oldu: İnsanları Mars'ın yüzeyine göndermek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23