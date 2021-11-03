Cuntacı yönetim, Rusya’ya üs veriyor

Sudan'da darbeyle iş başına gelen cunta, Rusya'ya bir askeri üs vereceğini açıkladı.

Cuntanın lideri Abdulfettah el Burhan tarafından Sputnik'e yapılan açıklamada, Rusya ile geçtiğimiz dönemde yapılan bir anlaşma paralelinde, Kızıldeniz kıyısında Rusya'nın bir donanma üssü inşa edeceği belirtildi.

Cunta lideri Abdulfettah el Burhan şunları söyledi:

"Bu üssün yapımı, mevcut bir anlaşmanın parçası. Konuyu düzenli bir şekilde müzakere etmeyi sürdürüyoruz ve düzeltilmesi gereken bazı sorunlar var. (Ancak) biz uluslararası anlaşmalara bağlıyız ve sonuna kadar bunları uygulamaya devam edeceğiz."

Rusya ile askeri iş birliğinden övgüyle söz eden Burhan sözlerine şöyle devam etti:

"Rusya bizimle ilişkilerinde her zaman dürüst olduğundan, ayrıca Sudan Silahlı Kuvvetleri'nin gelişmesinin ve iş birliğinin artması için uğraştığından, bunu tamamen destekliyoruz."

Öte yandan Sputnik, darbe sonrası cunta lideriyle görüşme yapan ilk uluslararası medya kuruluşu oldu.

Rusya'nın Sudan ile ilişkilerini artırma isteğinde olduğu, askeri yönetim başta kalmaya devam ettiği sürece bu ilişkilerin artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Rusya son süreçte Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Libya, Mozambik gibi birçok Afrika ülkesinde etkinlik arayışındaydı.

2019 ve 2021 Darbeleri

30 yıllık Ömer Beşir yönetimi 2018'de başlayan protestolarla sarsılmaktaydı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından da desteklenen General Ahmed Avad ibn Avf önderliğinde ordudaki darbeciler 11 Nisan 2019'da yönetime el koyarak Ömer Beşir dönemine son verdiler.

Darbenin ardından askeri yönetim meşruiyet tesisi amacıyla yönetimin sivil bir kanadını da oluşturdu. Fakat 2021'de iki kanat arasında anlaşmazlık çıktığı gözlemlendi. Sivil kanat yönetimin kendilerine devrini isterken askeri kanat ülkede 2023'te gerçekleştirilmesi planlanan seçimlerin ardından seçilen sivil hükümete yetkileri tam olarak devretmek istediklerinde diretti.

Bu gerilim neticesinde ilk olarak 21 Eylül 2021'de başarısız bir darbe girişiminde bulunuldu.

Gerilimin sürmesi ve sivil kanadın halkı askeri kanada karşı harekete geçirme çabaları üzerine 25 Ekim 2021'de yönetimin askeri kanadı askeri bir darbeyle sivil kanadı devirdi. Ülkede gerilim halen devam ediyor.