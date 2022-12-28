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Medya Cüneyt Özdemir’den Kılıçdaroğlu’na salvo: Ne şimdi bu? Saçma sapan bir şey!
Medya

Cüneyt Özdemir’den Kılıçdaroğlu’na salvo: Ne şimdi bu? Saçma sapan bir şey!

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Kılıçdaroğlu’nun “İstanbul seçimlerini yeniden yapalım” sözlerine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 11:47:00 -
Cüneyt Özdemir’den Kılıçdaroğlu’na salvo: Ne şimdi bu? Saçma sapan bir şey!

Gazeteci Cüneyt Özdemir, katıldığı bir Youtube kanalında muhalefetin adaylık ile ilgili tutumunu eleştirdi.

Millet İttifakı'nın adayının hala belirlenememesini eleştiren Özdemir, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a “İstanbul seçimlerini yeniden yapalım. Yüreğin yetiyorsa.” çağrısına da tepki gösterdi.

Altılı masanın cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayını hala belirlememesine tepki gösteren Özdemir "Herkeste bıkkınlık veren bir noktaya getirdi. Bu da bir başarı bak. Muhalefet insanları 'Kim oluyorsa olsun' noktasına getirdi. Çok tehlikeli bir şey. Özellikle Altılı masa için. Umutla bıkkınlık yan yana giden şeyler değil. Bıkkınlık geldiği zaman 'Tamam bunlar bu işi beceremeyecek' diyorsun. Bir yandan bakıyorsun 'Acaba büyük bir plan mı yapıyorlar' diyorsun ama sonra açıklamalara bakıyorsun” ifadelerini kullandı.

"SAÇMA SAPAN BİR ŞEY"

“Dün Kemal Kılıçdaroğlu 'İstanbul seçimlerini yeniden yapalım' demiş” diyen Özdemir, “Ne şimdi bu Allah aşkına. Büyük stratejik bir deha mı? Küçümsemek için söylemiyorum. Zamanında Ekrem İmamoğlu rüzgarını doldurma, üzerini kapat. 'Aman ben aday olacağım' diye hiçbir şey yapma. Şimdi de 'Hadi gel İstanbul seçimlerini yapalım.' Saçma sapan bir şey yani. Ne bu şimdi” diye konuştu.

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Yorumlar

Hizipsavar

Allah c.c. rahmet etmesin beyin ölümü tamam kafavrayıda fazla bekletmeyin biz zaten seçimde alayına gömeceğiz.

ata

sadece kemal mi saçma olan? soyadları gerçek olmayan üç oğul... kaftancıoğlu, imamoğlu, kılıçdaroğlu... olur biri değiştirir... olur ikisi değiştirir... ama üçü de fake ise bize de bırakın bu işleri naylon fatura mısınız siz demek düşer....
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