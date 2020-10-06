Cüneyt Özdemir'den İmamoğlu'nu terleten 'namaz' sorusu

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cüneyt Özdemir'in, "Seçimden sonra Cuma namazlarına daha mı az gider oldunuz?" sorusuna bozuldu. İmamoğlu, "Cüneyt Bey bu işe o kadar alınıyorum ki. Caminin ortasında miting mi yapayım?" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bazı sorulara sinirlendiği görülen Ekrem İmamoğlu, Özdemir'in yönelttiği 'namaz' sorusuna bozuldu.

Namaz sorusu İmamoğlu'nu terletti

Cüneyt Özdemir, belediye seçimleri döneminde İmamoğlu'nun Eyüp Sultan Camii'nde Yasin suresini okuduğu görüntüleri hatırlatarak, "Seçimden sonra Cuma namazlarına daha az gider oldunuz?" şeklinde bir soru yöneltti.

Özdemir tarafından hiç beklemediği soruyu alan İmamoğlu, "Benim rahmetli dedemin de camiye gittiğini kimse görmezdi. Caminin ortasında miting mi yapayım? Ya da mikrofonu elime alıp camide miting mi yapacağım? Yaparım ibadetimi, giderim evime. Allah'la benim aramda o. Cüneyt Bey bu işe o kadar alınıyorum ki. Bir belediye başkanı olarak inananla inanmayan arasında benim nezdimde bir fark yok. Bana inancım bunu böyle emrediyor" ifadelerini kullandı.

Seçimden önce ve sonra İmamoğlu

Öte yandan İmamoğlu, belediye seçimleri öncesinde camilere gidip namaz kıldığı görüntüleri servis ederken, seçimlerden sonra elleri arkasında yaptığı bir türbe ziyareti eleştirilerin hedefi olmuştu.

Seçimden önce

Seçimden sonra