Cüneyt Özdemir'den İmamoğlu'na salvolar! Yerden yere vurdu

Skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında geçtiğimiz günlerde büyük bir gerginlik yaşandı. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen UKOME Toplantısı'na giremeyen bir grup taksici kapının önünde İmamoğlu ile görüşmek istedi. Görüşme sırasında yuhalanan İmamoğlu, geriye dönüp taksicilerin üzerine yürüdü.

Sinirlerine hakim olamayan İmamoğlu, "Kim yuhaladı beni" diyerek taksicilerle tartışmaya başladı. İmamoğlu tartışma sonrası içeri girerken, toplantıya alınmayan taksiciler ise alandan uzaklaştırıldı.

İmamoğlu'nun korumaları görüntüleri sildirmeye çalıştı

Öte yandan İmamoğlu'nun korumaları ise taksicilere müdahale ederek videoları zorla sildirmeye çalıştı.

6 bin yeni taksi planı görüşüldü

İmamoğlu Başkanlığı'nda gerçekleştirilen UKOME toplantısında 6 bin yeni taksi projesi görüşüldü. Projede kendilerine bin plaka verilmesi öngörülen minibüs ve taksi dolmuşçular kendileriyle ilgili bölümün ayrı oylanmasını istedi.

İmamoğlu, 250 dolmuşçu ve 750 minibüsçü için ayırdıkları bin yeni plakayı ayrı oylatacağını söyledi. Tüm itirazlara rağmen İmamoğlu, dolmuş ve minibüs önergesini oylattı. Oylamada, minibüs ve dolmuşlarla ilgili oylama oy çokluğu ile reddedildi.

6 bin yeni taksi teklifi reddedildi

İmamoğlu daha sonra "İstanbul'a kiralama yöntemiyle 6 bin taksi" teklifini oylamaya sundu. 6 bin yeni taksi teklifi de Bakanlık ve Valilik temsilcilerinin ret vermesi nedeniyle oy çokluğuyla reddedildi. Oylama sonucuna İmamoğlu tepki gösterirken, toplantı sonrası tartışma çıktı.

Cüneyt Özdemir'den tepki

Taksicilerin üzerine yürüyüp hesap sormaya kalkan İmamoğlu'nun bu tutumuna gazeteci Cüney Özdemir'den tepki geldi.

İmamoğlu'nun kafasında "cumhurbaşkanı olma" amacının yattığını söyleyen gazeteci Cüneyt Özdemir "Sen şimdi İstanbul'da 5 tane galerici ile baş edemiyorsun. Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın, Orta Doğu'da ne yapacaksın, Avrupa Birliği'nde ne yapacaksın?" diye konuştu.