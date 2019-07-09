Cüneyt Özdemir'den Can Dündar'a tokat gibi cevap!

1993’te Madımak Oteli önündeki asker görüntülerine ilişkin Özdemir-Dündar tartışması devam ediyor. Cüneyt Özdemir, görüntüler 32. Gün’de yayınlansa da gerçeğin gizlendiğini, askerlerin çaresizlikten değil, emir aldıkları için çekildiğini söyledi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Pir Sultan Abdal etkinliklerine katılmak üzere kente giden 33 aydının kaldıkları Madımak Otel'inde, 2 otel görevlisiyle birlikte yakılarak öldürülmesine ilişkin 32. gün ekibi olarak bir dosya haber hazırladıklarını ancak Mehmed Ali Birand'ın asker görüntülerinin yayınlanmasını istemediğini belirtmişti.

Cüneyt Özdemir: Birand "Yayınlamayalım" dedi

Özdemir, YouTube'dan paylaştığı videoda o dönem 32. Gün ofisinde yaşananlara ilişkin şu sözleri söylemişti:

Hâlâ cevabını bulamadığım bir soru var. O dönem yayınlamamıştık. Dosyayı Can Dündar hazırlamıştı, ofiste çok tartışma çıktı 'yayınlayalım mı, yayınlamayalım mı' diye. Birand 'Yayınlamayalım' dedi. Yayınlamadığımız görüntü şuydu: Sivas Katliamı'na baktığımız zaman, büyük bir halk geliyor ve 'yakın la yakın' diyorlar. İnsanlar otelde sıkışıyor ve ellerinde silahlarla bir grup asker geliyor. Sonra o asker çekiliyor. Sonra da bildiğiniz olaylar oluyor. Hep merak ettiğim şu: Asker neden çekildi? Kim çekti o askeri ordan?

"26 yıldır içimde ukte kaldı"

Cüneyt Özdemir, Sivas'taki asker görüntülerinin yayınlanmamasının 26 yıldır içinde ukde kaldığını belirtti:

"Olay çok sıcaktı ve o dönem, 'halkı askerlikten soğutmak' diye bir suç vardı. Yani ya çekindik ya korktuk ya da ne oldu bilmiyorum ama o görüntüleri yayınlamadık. O da benim içimde hâlâ bir gazetecilik ukdesidir."

Dündar’dan Özdemir’e: Birand çok cesur adamdı, görüntüleri olduğu gibi yayınladık

Özdemir'le aynı dönemde 32. Gün ekibinde görev yapan ve vatana ihanetten yargılanan Can Dündar ise Twitter üzerinden Cüneyt Özdemir'e yanıt vererek askerlerin yer aldığı görüntülerin yayınlandığını belirtti.

Dündar, Mehmet Ali Birand'ın yokluğunda sürdürülen tartışmaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Özdemir: Görüntüleri kullanırken "Askerlerin çekilmekten başka çareleri yoktu" dedik, oysa "Vardı"

Cüneyt Özdemir ise Can Dündar’a Twitter'dan verdiği yanıtta, görüntüleri verdiklerini doğruladı ancak metinde “Askerler için çekilmekten başka çareleri yoktu” ifadelerini kullandıklarını belirtti.

Özdemir, askerlerin aldıkları emir nedeniyle böyle davrandıklarını öne sürdü:

Cüneyt Özdemir, "Mehmet Ali Birand da hatırlatır" diyerek, Soru-Yorum programında rahmetli Birand'ı konuk ettiği bölümden görüntü paylaştı: