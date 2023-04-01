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Medya Cüneyt Özdemir neye uğradığını şaşıracak! "Cücü"ye büyük şok
Medya

Cüneyt Özdemir neye uğradığını şaşıracak! "Cücü"ye büyük şok

Yeniakit Publisher
2023-04-01 12:36:00 -
Cüneyt Özdemir neye uğradığını şaşıracak! "Cücü"ye büyük şok

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, geçen gün Çankaya Köşkü'nde A Haber'in sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısına kravatlı ve takım elbiseli çıkmasını eleştiren Cüneyt Özdemir’e efsane bir kapak yaptı.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, geçen gün Çankaya Köşkü'nde A Haber'in sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısına kravatlı ve takım elbiseli çıkmasını eleştiren Cüneyt Özdemir’e efsane bir kapak yaptı. 

Özdemir’e “Ne taksaydık Cüneyt? Kırmızı fular mı?” diye soran Altınok, “Sahi, çok değil daha birkaç yıl önce ekranlara çıkartıp kırmızı fularına övgüler düzerek Kandil'e uğurladığın o genç kızın adı neydi? Hani daha sonra dağda öldürülen” hatırlatmasında bulundu. 

Altınok, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen gün Çankaya Köşkü'nde A Haber'in sorularını yanıtladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul'dan Ankara'ya birkaç saatlik araba yolculuğunun ardından röportajın yapılacağı Çankaya Köşkü'ne geldiğimde kendimi yorgun hissediyordum. Biraz yoldaki kardan, biraz da çalışma rutinimin bozulmasından olsa gerek.

Ne var ki İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Cumhurbaşkanı'nın mesaisini öğreninceye kadar...

Zira Cumhurbaşkanı güne sabahın köründe deprem gündemli toplantılarla başlamıştı. Öğlen grupta yaptığı ateşli konuşmanın ardından ofisinde kabullerini yapmıştı. Ardından Macaristan Cumhurbaşkanlığı heyetleriyle toplantı ve basın açıklaması düzenlemiş, daha sonra Macar misafirleriyle iftar yaptıktan sonra bir fırsat bulup YÖK Başkanı'yla toplantıya geçmişti... Ve nihayet A Haber canlı yayını.
Dinlerken yorulduğum bu program karşısında zorunlu olmadıkça takmadığım kravatımı düzelttim. Bu tempoya rağmen neşeli ve esprili bir şekilde karşımızda gülümseyen Cumhurbaşkanı görünce de kendimi hepten topladım.

İyi ve çok izlenen bir yayın oldu. Cumhurbaşkanı'nın enerjisi reytinglere de yansıdı.

Dün bir arkadaşım, yıllar önce Cumhurbaşkanı'nın bir gününü çeken ve genç Erdoğan'ın temposuna hayran kalan Cüneyt Özdemir'in röportajla ilgili yayınını attı.

Özdemir, Erdoğan'ın önemli mesajlar verdiği röportajında bizlerin kravatlı, takım elbiseli olmamıza takılmış. "Ben niye orada yokum, ben de kravat takardım Kenan" diye program ortağına cıvıklıklar yapıyor.

Ne taksaydık Cüneyt?

Kırmızı fular mı?

Sahi, çok değil daha birkaç yıl önce ekranlara çıkartıp kırmızı fularına övgüler düzerek Kandil'e uğurladığın o genç kızın adı neydi? Hani daha sonra dağda öldürülen.

Bu röportajının videosunu her yerden kaldırttırıyorsun ama dön bir kez daha izle, yüzleş.

Yaşadığın hezeyanlara dair tüm cevaplar orada, Kenan ne bilecek?"

 

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