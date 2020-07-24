Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nun Ayasofya'ya neden gitmediğini açıkladı

Danıştay’ın kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 86 yıl sonra Ayasofya Camii bugün kılınan Cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli dahil önemli isimleri katıldığı namaza, hristiyanların özel günleri ve ayinleri kaçırmayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katılmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında giden İmamoğlu'nun bu kararıyla ilgili gazeteci Cüneyt Özdemir'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.

'İlla gitsin namaz kılsın demiyorum'

YouTube hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Özdemir şunları söyledi:

Ekrem İmamoğlu neden Ankara'da demiştim. 'Kurultay öncesi kulis yapıyor' demiş, Ankara muhabirlerinden böyle bir bilgi gelmiş.

Belediyeleri geziyormuş. 'İlk adresi Fethi Yaşar, Ankara Yenimahalle belediyesi' demiş bir muhabir arkadaşımız. Kenan'dan al haberi.

İstanbul'un en büyük camii açılıyor, bütün dünyanın gözü burada. 'Yani birşey demeyeyim diyorum' ama deyince 'Cüneyt dedi' oluyor.

Zamanlama harika yani. Eğer gerçekten kulis yapmak için Ankara'ya gittiyse Ekrem İmamoğlu, bu üç mü olacak dört mü olacak? siz karar verin.

Şuanda geçtim İstanbul'u Türkiye'yi New York Times, dedi ki 'Şuanda dünyanın en önemli meselesi bu' Adamlar böyle editöryal yorum yazdı.

Trump, patriği ziyarete gidiyor, Pence şikayet ediyor. Papa açıklama yapmış, diyor ki 'Ayasofya içimi acıtıyor.'

Yunanistan'da ortalık ayağa kalmış.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı nerede? Ankara Yenimahalle'de belediye ziyaretinde. Neden? CHP kurultayı var kulis yapıyor. Bence doğru değildir, öyle söyleyeyim. İlla gitsin namaz kılsın demiyorum. Cuma'ya gitmeyebilir, öğleden sonra gitsin bari