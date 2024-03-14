  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uyanın Aleviler... İşte bu CHP’ye oy veriyorsunuz!

Sosyal medyada viral olan görüntüler: İşte vaatler ve hatırlanamayanlar!

Türk nüfusunu bitirecekler! Çin, Uygurlu kadınlara bunu da yaptı!

Kılıçdaroğlu, Özel'e karşı harekete geçti iddiası! '550 delegeyi imza vermeye ikna etti!'

Bakan Koca ‘Dünyada başka örneği yok’ diyerek açıkladı! Rehin bırakan hastanelerden hasta için uçan ambulanslara

Acıdı mı Can’cık? İmamoğlu rezil oldu ses Ataklı’dan geldi

Kükreyeni böyle susturdular! CHP’li Nazlıaka’yı köşeye sıkıştıran soru

Bu nasıl hesap?.. Fatih Erbakan’dan oy oranı çıkışı! “Anket şirketleri bizi…”

Erdoğan'dan muhalefete tepki: Bunları bir araya toplayın geriye kalan hep sıfır olur

İllegal konsey fena güldürdü! Yandaşlığın merkezi Basın Konseyi’nden komik çağrı
Siyaset Cüneyt Özdemir bile hayret etti! İmamoğlu'nun rezil olduğu anlar gündem oldu
Siyaset

Cüneyt Özdemir bile hayret etti! İmamoğlu'nun rezil olduğu anlar gündem oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-14 23:10:00 - 2024-03-14 23:20:31

Cüneyt Özdemir'in yayınına konuk olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıl önce vatandaşa verdiği vaatlerle ilgili 'hatırlamıyorum' şeklinde cevapladığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'de 31 Mart yerel seçimlerine çok az bir süre kala CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan ardı ardına skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. CHP'li İBB Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladığı canlı yayında bir "Hatırlamıyorum" skandalına daha imza attı.

"Vaatlerinizi broşörünüzden aldık"

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in, "Denizaltıyla kent içi yolculuk demişsiniz mesela. Bunları sizin broşörünüzden aldık biz" diyerek İmamoğlu'nun 2019'da verdiği vaatini sordu.

İmamoğlu: Hatırlamıyorum

İmamoğlu, "Onu hatırlamıyorum. Denizaltıyla kent içi yolculuğu hatırlamıyorum" diyerek konuyu geçiştirdi.

Vaatlerle ilgili soruları tiye aldı

İmamoğlu, 2019'da "5 yıl sonra musluktan su içilecek" vaadini soran Özdemir'e, "İçiliyor. Tabi tabi. Ben de içiyorum. Oturup her gün musluktan su içmiyorum vaktim yok ama yanımda Hamidiye su gezdiriyorum" dedi.

'5 yılda nasıl depreme hazırlayacağım'

"İstanbul'u depreme hazırladınız mı?" sorusunu mümkün mü diyerek yanıtlayan İmamoğlu, "5 yılda nasıl hazırlanır. 25 yılda hazırlayamadılar ben mi hazırlayacağım 5 yılda? Bu mümkün değil." ifadeleriyle kendini yalanladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Buket Aydın’ın İmamoğlu’na tepkisi gündem oldu: Resmen füze fırlattı
Buket Aydın’ın İmamoğlu’na tepkisi gündem oldu: Resmen füze fırlattı

Gündem

Buket Aydın’ın İmamoğlu’na tepkisi gündem oldu: Resmen füze fırlattı

CHP'nin anketçisi son İstanbul anketini Türkiye'ye duyurdu! İmamoğlu'nun oy oranı olay
CHP'nin anketçisi son İstanbul anketini Türkiye'ye duyurdu! İmamoğlu'nun oy oranı olay

Gündem

CHP'nin anketçisi son İstanbul anketini Türkiye'ye duyurdu! İmamoğlu'nun oy oranı olay

Ekrem’in kabusu oldu! Murat Kurum, İmamoğlu’nun "unuttum" deyip yapmadığı vaatleri tek tek paylaştı
Ekrem’in kabusu oldu! Murat Kurum, İmamoğlu’nun “unuttum” deyip yapmadığı vaatleri tek tek paylaştı

Siyaset

Ekrem’in kabusu oldu! Murat Kurum, İmamoğlu’nun “unuttum” deyip yapmadığı vaatleri tek tek paylaştı

İmamoğlu o soruya böyle cevap verdi: Seni rahatsız eden ne?
İmamoğlu o soruya böyle cevap verdi: Seni rahatsız eden ne?

Gündem

İmamoğlu o soruya böyle cevap verdi: Seni rahatsız eden ne?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İmamoğlu'na bomba yanıt: 'Telaşı suçluluğundan...'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İmamoğlu'na bomba yanıt: 'Telaşı suçluluğundan...'

Gündem

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İmamoğlu'na bomba yanıt: 'Telaşı suçluluğundan...'

Murat Kurum mu, İmamoğlu mu? Naci Görür kime oy vereceğini açıkladı! Tabii ki şaşırtmadı
Murat Kurum mu, İmamoğlu mu? Naci Görür kime oy vereceğini açıkladı! Tabii ki şaşırtmadı

Gündem

Murat Kurum mu, İmamoğlu mu? Naci Görür kime oy vereceğini açıkladı! Tabii ki şaşırtmadı

Acıdı mı Can’cık? İmamoğlu rezil oldu ses Ataklı’dan geldi
Acıdı mı Can’cık? İmamoğlu rezil oldu ses Ataklı’dan geldi

Siyaset

Acıdı mı Can’cık? İmamoğlu rezil oldu ses Ataklı’dan geldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23