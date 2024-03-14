Cüneyt Özdemir bile hayret etti! İmamoğlu'nun rezil olduğu anlar gündem oldu

Türkiye'de 31 Mart yerel seçimlerine çok az bir süre kala CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan ardı ardına skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. CHP'li İBB Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladığı canlı yayında bir "Hatırlamıyorum" skandalına daha imza attı.

"Vaatlerinizi broşörünüzden aldık"

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in, "Denizaltıyla kent içi yolculuk demişsiniz mesela. Bunları sizin broşörünüzden aldık biz" diyerek İmamoğlu'nun 2019'da verdiği vaatini sordu.

İmamoğlu: Hatırlamıyorum

İmamoğlu, "Onu hatırlamıyorum. Denizaltıyla kent içi yolculuğu hatırlamıyorum" diyerek konuyu geçiştirdi.

Vaatlerle ilgili soruları tiye aldı

İmamoğlu, 2019'da "5 yıl sonra musluktan su içilecek" vaadini soran Özdemir'e, "İçiliyor. Tabi tabi. Ben de içiyorum. Oturup her gün musluktan su içmiyorum vaktim yok ama yanımda Hamidiye su gezdiriyorum" dedi.

'5 yılda nasıl depreme hazırlayacağım'

"İstanbul'u depreme hazırladınız mı?" sorusunu mümkün mü diyerek yanıtlayan İmamoğlu, "5 yılda nasıl hazırlanır. 25 yılda hazırlayamadılar ben mi hazırlayacağım 5 yılda? Bu mümkün değil." ifadeleriyle kendini yalanladı.

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