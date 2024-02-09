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Gündem Cüneyt Özdemir: Başak Demirtaş'ı aday göstermiyorsan git Ekrem'e oy ver diyorsun
Gündem

Cüneyt Özdemir: Başak Demirtaş'ı aday göstermiyorsan git Ekrem'e oy ver diyorsun

Yeniakit Publisher
2024-02-09 11:06:00 -

Başak Demirtaş'ın DEM Parti'nin İstanbul adayı olmayacağının açıklanması DEM Parti ile CHP'nin ittifak yaptığı ihtimallerini güçlendirdi. Gazeteci Cüneyt Özdemir, yaşanan son gelişmeleri, "Başak Demirtaş gibi güçlü bir aday koymuyorsan, DEM seçmenine 'Git Ekrem'e oy ver' diyorsun" ifadeleriyle açıkladı.

CHP'nin yerel seçim yarışında DEM Parti ile ittifak için anlaştığı iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken son olarak DEM'in İstanbul'dan Başak Demirtaş'ı aday göstermeyeceğini açıklaması bu iddiaları kuvvetlendirdi.

DEM Parti her ne kadar büyükşehirlerde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklasa da CHP ile zaman zaman yaptıkları görüşmeler ve açıklanan adaylar pazarlığın sürdüğüne işaret ediyor.

ÖZEL: 1 BARDAK DEM'Lİ ÇAYLARINI İÇTİK O KADAR

Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında DEM Parti ile olan yakınlarının eleştirilmesine tepki göstermiş, DEM Parti ile her partiyle oldukları kadar yakınlıklarının bulunduğunu belirterek, "DEM DEM DEM diyorlar, 1 bardak DEM'li çaylarını içtik o kadar" şeklinde konuşmuştu.

BAŞAK DEMİRTAŞ'IN ADAYLIĞI

Haftalardır DEM Parti'nin İstanbul adayı olabileceği konuşulan Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş ise geçtiğimiz gün yaptığı son dakika açıklamasıyla aday olmaktan vazgeçtiğini açıkladı.
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'DEMİRTAŞ'IN RÜZGARI EKREM İMAMOĞLU'NU TEDİRGİN ETTİ'

Yerel seçimlerde kilit parti gibi görünen DEM Parti'nin bu kararı kulisleri iyiden iyiye hareketlendirdi.

Son anketlerde oy oranı düşük çıkan Ekrem İmamoğlu'nu da tedirgin eden durum sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in DEM Parti ile ittifak görüşmelerine hız verdiği iddia edildi.

BAŞAK DEMİRTAŞ'IN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNÜ MÜ AÇIYOR?

Yaşanan tüm gelişmelerin özeti ise gazeteci Cüneyt Özdemir'den geldi. Özdemir, 'Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesi İmamoğlu'nun önünü mü açıyor?' başlıklı YouTube yayınında DEM Parti'nin Başak Demirtaş kararına şu ifadelerle açıklık getirdi:

"DEM Parti'nin şu anki seçmeni 'AK Parti'ye ben oy vereyim, İmamoğlu'na oy vermeyeyim' demez.

Zaten Başak Demirtaş kırgınlığı var. Orada da ikircikli bir durum söz konusuydu.

Başak Demirtaş aday olsaydı seçmen şunu diyecekti: Başak Demirtaş çıktı, ona oy veririz ama o zaman İmamoğlu kaybedecek.

"BAŞAK DEMİRTAŞ GİBİ GÜÇLÜ BİR İSİM KOYMUYORSAN GİT EKREM'E OY VER DİYORSUN"

Şimdi DEM de rahatlamıştır. Koy oraya bir profesör, koy bir tane de eş başkan tamam. Koydun mu? Koydun.

Ama bu seçimlerde herkes biliyor ki Başak Demirtaş gibi güçlü bir isim koymuyorsan sen şunu diyorsun: Git Ekrem'e ver."

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CHP neden kendi kalelerinde aday çıkaramıyor? Cüneyt Özdemir'in ifşası gündeme oturdu

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Yorumlar

senin Ekremle derdin ne amigo !

hele bi anlat :)

Pe Ke Ke - ce he pe el ele terorist bolucu hainler hergele

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