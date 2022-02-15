Cüneyt Demiral kimdir? Safiye Çallı olayı nedir?

Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı ve ekibine başvuruda bulunan Safiye Çallı isimli mağdur kadın, Ankara ve Ordu illerinde bulunan evlerini sattığını, elde ettiği parayı ise gayri meşru ilişki yaşadığı Cüneyt Demiral’e kaptırdığını söylemişti. Geçtiğimiz haftalarda Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelen 47 yaşındaki Safiye Çallı, 25 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra, sosyal medyadan tanıştığı türkücü sevgilisi Cüneyt Demiral tarafından yaklaşık 600 bin lira dolandırıldığını iddia etmişti.

Safiye Çallı olayı nedir?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 23 Kasım 2021 Salı günü ekrana gelen bölümünde, bir sorun daha açığa kavuşturuldu. Günler önce Müge Anlı ve ekibine başvuruda bulunan Safiye Çallı isimli kadın, kendinden 15 yaş küçük sevgilisi tarafından dolandırıldığını anlatmış, stüdyoda göz yaşları içinde yaşadığı mağduriyeti anlatan kadın, "Evlenme vaadiyle beni kandırdı, evlerimden aldığım tüm parayı çaldı" demişti.

Yeni bir hayat kuracaklarını ve çok güzel bir yaşam süreceklerini söyleyen Demiral, sevgilisinden aldığı tüm parayla kendisine arsa ve araba alıp ortalıktan kayboldu. Talihsiz kadın, kendisini kandıran kişinin tanınan bir türkücü olduğunu belirtti. Çok geçmeden Müge Anlı ve ekibi, o dolandırıcının Akkuşlu Cüneyt sahne adıyla bilinen, Halk Müziği Ses ve Sahne Sanatçısı Cüneyt Demiral olduğunu tespit etti. Canlı yayına bağlanan Cüneyt Demiral'ın boşanma aşamasında olduğu bilinen eşi ise, "Benim kocam dolandırıcı, ben de bunu yeni öğreniyorum. Evli kadınları "kocandan boşan gel, güzel hayat yaşayalım" vaadiyle kandırıyor" ifadelerini kullandı.

Cüneyt Demiral, Safiye Çallı'yı ne kadar dolandırdı?

Müge Anlı, talihsiz kadının mağdurlarından yalnızca bir tanesi olduğunu çok geçmeden ortaya çıkardı. Onlarca kadını evlilik vaadiyle dolandırdığı canlı yayına bağlanan tanıklarla öğrenilen Cüneyt Demiral'ın kadınların özel videolarını çekip şantaj yaptığı da ortaya çıktı. Yayına bağlanan Cüneyt'in babası Kemal Demiral ise, "Oğlunun dolandırıcı olduğunu kabul ederek "Safiye'nin iki evini sattı. Parasını vermedi. Oğlum bile demek istemiyorum" dedi. Safiye Çallı'nın canlı yayına çıkmasının ardından Cüneyt Demiral elindeki parayı ve arabayı Safiye'ye vereceğini söyledi. Türkücü Cüneyt Demiral, bugün programa geldi. Yanında Safiye'den aldığı paralarla satın aldığı araba ve 80 bin lirayı para getiren Cüneyt gündeme Noter huzurunda aracı devretti. Cüneyt bir hafta boyunca müge Anlı'ya katılan Safiye'nin dolandırıcılık iddialarına ise, "Safiye beni kurban etti" diyerek savunmada bulundu.

Evi ve arabasını aldıktan sonra yeniden Cüneyt ile görüşen Safiye Soylu, bir kez daha dolandırılma iddiasıyla Müge Anlı'dan yardım istedi. Soylu "Para lazım dedi, 20 bin lira çekeceğiz dedi, çektiğim parayı sayacağım bahanesiyle aldı ve bir daha geri vermedi. Aşk ve sevgi para doyurmuyor anladım." açıklamasında bulundu.

Cüneyt Demiral kimdir?

Kendinden 15 yaş büyük sevgilisinden aldığı paralarla araba ve arsa alıp onu terk eden türkücünün Halk Müziği Ses ve Sahne Sanatçısı Cüneyt Demiral, sahne adıyla Akkuşlu Cüneyt çıktı. Daha önce 2 kez nikah masasına oturan türkücünün, başkalarını da defalarca aldattığı iddia edildi. Canlı yayına katılan Cüneyt Demiral, Safiye'nin mağduriyetini gidereceğinin sözünü verdi.