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Spor Cüneyt Çakır'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi karar!
Spor

Cüneyt Çakır'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi karar!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman takımı Borussia Dortmund, sahasında Sevilla'yla 2-2 beraber kalarak toplamda 5-4'lük sonuçla çeyrek finale yükseldi. Maçta Türk hakem Cüneyt Çakır'ın kararı geceye damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 13:23:00 -
Cüneyt Çakır'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi karar!

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda deplasmanda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Sevilla'yı ağırladı. Borussia Dortmund'un Norveçli santrforu Erling Haaland, bu karşılaşmada da gollerini sürdürdü.

Opta verilerine göre; 35 ve penaltıdan 54'te ağları havalandıran Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam gol sayısını 20'ye çıkardı. Bu istatistiği 14 maçta yakalayan Haaland, Devler Ligi'nde 20 gole en çabuk ulaşan futbolcu oldu. Erling Haaland (20 yaş 231 gün) aynı zamanda Şampiyonlar Ligi tarihinde 20 gol atan en genç futbolcu oldu. Ayrıca Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste 4 maçta 2'şer gol atan ilk oyuncu oldu. Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 6 maçta da gol atan en genç oyuncu oldu. 

Gol, VAR ile penaltı oldu

Öte yandan B. Dortmund ile Sevilla arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, ev sahibi Dortmund'un 48.dakikada attığı golü VAR incelemesi sonucu öncesinde faul olduğuna karar vererek iptal etti ve penaltıya hükmetti. 

Kazanılan penaltıyı ise Haaland kaçırdı ardından Cüneyt Çakır penaltı da ihlal olduğunu belirtti ve tekrar ettirdi. Haaland bu kez golü kaydetti.

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