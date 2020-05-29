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Cüneyt Arkın'ın paylaşımı beğeni topladı! İstanbul'un Fethi'ni böyle kutladı

Oyuncu Cüneyt Arkın, İstanbul'un Fethi'nin tasvir edildiği filmindeki bir sahneyi paylaştı. Arkın'ın paylaştığı video beğeni topladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 18:16:00 -

Oyuncu Cüneyt Arkın, İstanbul'un Fethi'nin tasvir edildiği bir filmini paylaştı.

Cüneyt Arkın'ın "Bundan sonra Türk bayrağı İstanbul semalarında ebediyen dalgalanacaktır.. İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlu olsun!" ifadesiyle paylaştığı videoya beğeni yağdı.

Filmin ilgili sahnesinde, İstanbul'un surlarına bayrak diken Ulubatlı Hasan gösterilirken yanında da kılıçla savaşan Cüneyt Arkın yer alıyor. Ayrıca Fatih Sultan Mehmed Han'ın İstanbul'a girişi de gösteriliyor.

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