Cüneyt Arkın'dan Türk polisine övgü dolu sözler
Boğaziçi Üniversitesine 'rektör' atanması bahanesiyle çıkan olaylar bahane edilerek polis teşkilatı hedef tahtasına oturtulurken Kuruluş Osman dizisinin usta oyuncusu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Türk polisine mesaj gönderdi.
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Türk polisine mesaj gönderdi.
Görüntüler sosyal medyada binlerce kez izlendi.
Vatan sevginiz dünyalardan büyük
Arkın, paylaştığı videoda "Yiğit Türk polisi, can dostlarım. Minnettarım. Beni yücelttiniz ama asıl yüce olan, büyük olan sizlersiniz. Vazife aşklarınız, fedakarlıklarınız, vatan sevginiz dünyalardan büyük. Hepinizi saygıyla sevgiyle kucaklar, o güzel gözlerinizden öperim" ifadelerini kullandı.