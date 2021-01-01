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Medya Cüneyt Arkın'dan sosyal medyayı sallayan yeni yıl duası
Medya

Cüneyt Arkın'dan sosyal medyayı sallayan yeni yıl duası

Tüm dünya ve Türkiye 2021'e 'merhaba' derken, Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'ın yeni yıl duası sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 07:45:00 -

Tüm dünya dün gece saat 00.00 itirabiyle 2021 yılına adım atarken Kuruluş Osman dizisinin usta ismi Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Arkın "yeni yılda dualarım" başlığıyla paylaştığı video mesajda dua ederek yeni yılda birlik ve beraberlik diledi. Çocukların aç kalmamasını dileyen Arkın, kin ve öfkenin sona ermesini Türkiye'nin tek vatan olarak herkese yeteceğini belirtti.

Arkın'ın birlik ve beraberlik duası kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

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