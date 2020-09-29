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Medya Cüneyt Arkın’dan Kuruluş Osman’la ilgili dikkat çeken sözler: Ben böyle şey görmedim
Medya

Cüneyt Arkın’dan Kuruluş Osman’la ilgili dikkat çeken sözler: Ben böyle şey görmedim

'Kuruluş Osman' dizisinin yeni sezonunun başlamasına sayılı günler kala dizini kadrosunda yer alan usta oyuncu Cüneyt Arkın ile özel röportaj yapıldı. Röportajda diziyi öven Arkın, "Ben böyle bir şey görmedim" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 21:23:00 -
Cüneyt Arkın’dan Kuruluş Osman’la ilgili dikkat çeken sözler: Ben böyle şey görmedim

Sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman’ın yeni sezonu için geri sayım başladı.

Dizinin hayranları dizinin başlamasını heyecanla beklerden dizinin kadrosuna dahil edilen usta oyuncu Cüneyt Arkın’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"Ben böyle bir şey görmedim" 

Arkın, Bozdağ Film’in Youtube kanalında yayınlanan röportajda diziyle ilgili görüşlerini aktardı.

Diziye övgüler dizen Cüneyt Arkın “Ben böyle bir şey görmedim” yorumunda bulundu.

İşte Cüneyt Arkın’ın o açıklamaları;

“Bu set benim hayallerimi aşıyor. Ben böyle şey görmedim. En aşağı 150 kişiye 180 at. 5-6 kameraman. Kamera. Her şeyin en iyisi. Ve en faydalısı. Yalnız bu maddi görünüşü varoluşu kadar daha da önemli bir şey var sette. Herkes çok terbiyeli. Herkes çok efendi, saygılı. Herkes işini öylesine iyi yapıyorki ve işler çok çabuk gelişiyor. Şimdi setin böylesine terbiyeli ahlaklı dürüst iyi olması sanıyorum Mehmet Bey yani yapımcıdan geliyor. Çünkü o da çok zarif bir insan, samimi bir insan, dürüst insan ve de çalışkan bir insan. Onun bu özellikleri sete aksetmiş. Dünden sonra bütün set arkadaşlarına teşekkür ettim. Gözümün içine bakıyorlar. Bir şey istiyor muyum diye. Sağolun, varolun arkadaşlar dedim. Sizler varolun. Çok büyük bir şeref duydum. Sizinle beraber olmaktan.”

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