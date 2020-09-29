Cüneyt Arkın'dan Kuruluş Osman'ın başlamasına sayılı günler kala ayrılık cevabı

Kuruluş Osman’ın ikinci sezonunda rol alacak olan Cüneyt Arkın’dan çok konuşulacak bir açıklama geldi.

Dün sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Cüneyt Arkın, ‘Yorulmuşuz sanırım. İlk gün. Kuruluş Osman set dönüşü’ yorumunu yaptı.

Paylaşımı kısa sürede büyük beğeni toplayan Cüneyt Arkın, takipçilerinden gelen ‘Diziye ne kadar devam edeceksiniz?’ yorumuna dikkat çeken bir cevap verdi.

Sağlığı el verdiğince diziye devam edeceğini ve hemen dizinden ayrılmayacağını açıklayan Arkın, ‘Haftada bir gün setim var. Silivri’den Riva’ya geçmek zor oluyordu. Şimdi Etiler’deki eve geçtik. Yıllar sonra sete döndüğüm için mutluyum’ dedi.

Arkın, yeni set ortamlarının eskiden çok farklı olduğunu belirterek, ‘Biz eskiden film setlerinde soğan ve ekmek yerdik. Şu an ise setlerde yemek çıkıyor. İmkanlar çok daha iyi’ ifadelerini kullandı.