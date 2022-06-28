Cüneyt Arkın, bu sabah tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti. Cüneyt Arkın’ın vefatının ardından yeşilçam oyuncusu Cüneyt Arkın’ın cenaze programına da merak edilmeye başlandı. Peki Cüneyt Arkın’ın cenazesi ne zaman kaldırılacak? Cüneyt Arkın nereye defnedilecek? Cüneyt Arkın’ın cenaze namazı hangi camide kılınacak?

Cüneyt Arkın gece saatlerinde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Arkın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 84 yaşında hayatını kaybetti. Cüneyt Arkın'ın ölüm haberinin duyulmasıyla birlikte Arkın'ın vasiyeti yeniden akıllara geldi. Cüneyt Arkın, yıllar önce vermiş olduğu bir röportajında vasiyetini söylemişti.

Cüneyt Arkın ne zaman nerede defnedilecek?

Cüneyt Arkın'ın atlara olan sevdası herkes tarafından bilinir. Arkın bir röportajında, "Atım Hasretim'in yanına gömülmek istemiştim. Ama sonra çok yanlış anlaşılır diye korktum. Beni 'Anne babamın yanına gömün' dedim" şeklinde konuşmuştu. Cüneyt Arkın’ın anne ve babası Zincirli Kuyu mezarlığında yatmaktadır. Arkın’ın cenaze programına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Ancak, Cüneyt Arkın’ın Teşvikiye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirli Kuyu Mezarlığına defnedileceği tahmin ediliyor.