Cunda Adası'nda büyük orman yangını!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda adasında orman yangını çıktı. Ekipler şiddetli rüzgâra rağmen yangını kontrol altına almaya çalışıyor.



Edinilen bilgiye göre, Cunda adasının arka kısmından yükselen dumanlar üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir arozöz bölgeye sevk edildi. Yangın bölgesine intikal eden ekip, şiddetli rüzgâra rağmen söndürme çalışmalarına başladı. Edremit, Burhaniye, Havran ve Balıkesir'den bölgeye çok sayıda arozöz sevk ediliyor. Bunun dışında Edremit ve Balıkesir'den iki yangın helikopteri bölgeye gönderildi. Söndürme çalışmaları devam ederken, ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, "Cunda'dan ihbar aldık. Helikopter kaldırdık. Yangına müdahale ediyoruz" dedi.