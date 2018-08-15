THY - İstanbul
0553 313 94 23

Cunda Adası'nda büyük orman yangını!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası Çataltepe mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını başladı. Alevlere, 2 helikopter ve 10 arazöz ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:52
Cunda Adası'nda büyük orman yangını!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda adasında orman yangını çıktı. Ekipler şiddetli rüzgâra rağmen yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Edinilen bilgiye göre, Cunda adasının arka kısmından yükselen dumanlar üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir arozöz bölgeye sevk edildi. Yangın bölgesine intikal eden ekip, şiddetli rüzgâra rağmen söndürme çalışmalarına başladı. Edremit, Burhaniye, Havran ve Balıkesir'den bölgeye çok sayıda arozöz sevk ediliyor. Bunun dışında Edremit ve Balıkesir'den iki yangın helikopteri bölgeye gönderildi. Söndürme çalışmaları devam ederken, ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, "Cunda'dan ihbar aldık. Helikopter kaldırdık. Yangına müdahale ediyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:52
  1. Balıkesir
  2. orman yangını
  3. yangın
  4. cunda adası
  5. söndürme çalışmaları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü PKK, 52 Kürt siyasetçiyi katletti
    1. Terör örgütü PKK, 52 Kürt siyasetçiyi..
    2. ABD gazetesinden 'Türkiye NATO'dan..
    3. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi drone..
    4. İşte "Türkiye ekonomisinin düzeleceği..
    5. Başlarına 14 milyon TL ödül konulan 18..
    6. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
    7. Putin'den K. Kore liderine..
    8. Yabancılara konut satışı patladı!..
    9. Kocaeli'de terör operasyonu: 3 kişi..
    10. Amerika'nın yaptırımlarına 533 milyon..
    11. Eş zamanlı operasyonlarda binlerce..
    12. Venüs cep telefon fiyatı nedir?
    13. K. Irak'tan Türkiye'ye kaçak giren..
    14. Mevlüt Çavuşoğlu: Herkes dolardan..
    15. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik..
    16. Çocukların bulduğu su, köylüleri..
    17. 'O kimseyi incitmez' dediği oğlu eceli..
    18. Nihat Genç CHP'yi bombaladı! "Muharrem..
    19. Bakan Pekcan: Karşılık vereceğiz
    20. TBMM Başkanı Yıldırım Kıbrıs'ta
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?