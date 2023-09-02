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Gündem Cumhuriyet’ten skandal haber… Bilal Erdoğan’ın sözlerini saptırdılar!
Gündem

Cumhuriyet’ten skandal haber… Bilal Erdoğan’ın sözlerini saptırdılar!

Yeniakit Publisher
2023-09-02 19:41:00 -
Cumhuriyet’ten skandal haber… Bilal Erdoğan’ın sözlerini saptırdılar!

Gayrı Milli tutumu ile toplumun tepkisini toplayan ‘Cumhuriyet’ isimli kuruluş hükümete yönelik kara propaganda da sınır tanımıyor. ‘Gazete’ bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oğlu Bilal Erdoğan üzerinden kara propaganda yapma çabasına girdi.

Ülkenin ve milletin her türlü milli menfaatlerin önünde duran ‘Cumhuriyet’ isimli gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldırmak için her şeyi fırsatı çevirmeye çalışıyor.

Bilal Erdoğan, Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen ÖNDER 20. İmam Hatipliler Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, eğitimin çok yönlü bir hadise olduğunu vurgulayarak eğitmenlerin idealist olması gerekliliğini dile getirdi.

Ancak, sözde gazete Erdoğan’ın anlatmak istediğini tam tersinden duyurarak algı operasyonuna girişti.

Gazete Erdoğan’ın "Türkiye'de kimse iddia edemez ki ancak idealist insanlar öğretmen oluyor. Böyle bir iddiası olan varsa tartışabiliriz tabii ama birçoğu memur olmak için öğretmen oluyor. Velhasıl kelam, 'Ben ideal meslek olarak öğretmenliğe girdim.' diyerek gelenlerle bu öğretmenlik mesleği kurgulanmıyorsa Türkiye'de, o zaman bu gelen arkadaşlarımızı biz nasıl değerli hissettirebiliriz, yaptıkları işin önemine nasıl vakıf hale getirebiliriz, nasıl motive edebiliriz, buna kafa yormamız lazım ve bu şu anda eğitimde en hızlı sonuç alabileceğimiz ve sivil toplum olarak boynumuzun borcu olan bir çalışma sistematiği diye düşünüyorum. Gelin hep birlikte bizler imam hatip mezunu dernekleri olarak, imam hatipliler olarak kendi okullarımızdaki öğretmenlere kıymet vermeyi tercih edelim." Sözlerini ‘Öğretmenleri kızdıracak sözler’ başlığı ile duyurdu.
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