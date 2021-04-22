Cumhuriyet'ten 'Milli Bayram' provokasyonu: Ramazan ve Kurban bayramlarında da kısıtlama vardı!

Yeniakit.com.tr

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile 23 Nisan 2021 Cuma günü, haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması ile birleştirildi. Buna göre, 23-24 ve 25 Nisan 2021 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlması uygulanacak.

'Milli Bayram' provokasyonu

Cumhuriyet paçavrası, 23 Nisan'da da sokağa çıkma yasağı uygulanmasını 'Milli Bayram' provokasyonuna çevirdi. Cumhuriyet, '23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı' başilıklı haberinde, AK Parti iktidarını ulusal bayramları engellemekle suçladı.

2020 Ramazan ve Kurban bayramlarında da kısıtlama uygulanmıştı

Halbuki AK Parti iktidarı öncülüğündeki pandemi ile mücadele sürecinde, geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramları'nda sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte, şehirlerarası seyahat yasağı da uygulanmıştı. Bu yıl da kısmi kısıtlamanın uygulandığı Ramazan ayında, Teravih namazlarının cemaatle kılınması yasaklandı. Vaka sayılarındaki önlemeyen artış sebebi ile bu yıl Ramazan Bayramı'nda da kısıtlama uygulanması bekleniyor.

Kongreler hedefte, binlerce kişilik Nevruz toplanması manşette!

Pandemi boyunca AK Parti iktidarını haksızca hedef alanlardan Cumhuriyet Gazetesi de kongreleri öne sürerek AK Parti'yi kurallara uymamakla suçluyordu. Bir yandan tüm tedbirlerin uygulanarak düzenlendiği AK Parti kongrelerini hedef alan Cumhuriyet, diğer yandan da binlerce kişinin Nevruz alanında toplandığını müjdeliyordu.