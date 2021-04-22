  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhuriyet'ten 'Milli Bayram' provokasyonu: Ramazan ve Kurban bayramlarında da kısıtlama vardı!
Gündem

Cumhuriyet'ten 'Milli Bayram' provokasyonu: Ramazan ve Kurban bayramlarında da kısıtlama vardı!

23 Nisan Cuma gününün haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması ile birleştirilmesinden sonra, malum çevreler yine 'Milli Bayram' provokasyonuna soyundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 18:22:00 -
Cumhuriyet'ten 'Milli Bayram' provokasyonu: Ramazan ve Kurban bayramlarında da kısıtlama vardı!

 Yeniakit.com.tr 

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile 23 Nisan 2021 Cuma günü, haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması ile birleştirildi. Buna göre, 23-24 ve 25 Nisan 2021 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlması uygulanacak.

'Milli Bayram' provokasyonu

Cumhuriyet paçavrası, 23 Nisan'da da sokağa çıkma yasağı uygulanmasını 'Milli Bayram' provokasyonuna çevirdi. Cumhuriyet, '23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı' başilıklı haberinde, AK Parti iktidarını ulusal bayramları engellemekle suçladı.

2020 Ramazan ve Kurban bayramlarında da kısıtlama uygulanmıştı

Halbuki AK Parti iktidarı öncülüğündeki pandemi ile mücadele sürecinde, geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramları'nda sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte, şehirlerarası seyahat yasağı da uygulanmıştı. Bu yıl da kısmi kısıtlamanın uygulandığı Ramazan ayında, Teravih namazlarının cemaatle kılınması yasaklandı. Vaka sayılarındaki önlemeyen artış sebebi ile bu yıl Ramazan Bayramı'nda da kısıtlama uygulanması bekleniyor.

Kongreler hedefte, binlerce kişilik Nevruz toplanması manşette!

Pandemi boyunca AK Parti iktidarını haksızca hedef alanlardan Cumhuriyet Gazetesi de kongreleri öne sürerek AK Parti'yi kurallara uymamakla suçluyordu. Bir yandan tüm tedbirlerin uygulanarak düzenlendiği AK Parti kongrelerini hedef alan Cumhuriyet, diğer yandan da binlerce kişinin Nevruz alanında toplandığını müjdeliyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı'nda büyük strateji! Her şeyi bir bir anlattı
Medya

Gönül Dağı'nda büyük strateji! Her şeyi bir bir anlattı

TRT 1 ekranlarında cumartesi günleri yayınlanmakta olan Gönül Dağı dizisi güçlü bir yapım olarak yoluna tüm hızıyla devam ediyor. Berk Atan..
Bir ülke daha Türk SİHA'larına talip oldu
Teknoloji

Bir ülke daha Türk SİHA'larına talip oldu

Suriye, Irak, Libya ve Karabağ'da destan yazan Türk SİHA'ları dünya ülkelerinin radarına girdi. Son olarak Fas, Türk SİHA'larını almak için ..
Kahraman PÖH’çü adalet bekliyor
Gündem

Kahraman PÖH’çü adalet bekliyor

CHP ve HDP’nin başını çektiği, marjinal örgütlerin her gün yürüttüğü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin masraflarına yönelik algı operasyonuna, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay