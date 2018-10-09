Cumhuriyet'ten Erdoğan'a küstah tehdit! "Önce darbe sonra idam..."

Cumhuriyet gazetesi Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsmet İnönü’ye yönelik eleştirilerinden sonra bugün skandal bir karikatür yayımladı.

İnönü’nün ağzından Erdoğan’a tehdit

Yayımlanan karikatürde, “İsmet İnönü’den Erdoğan’a jet yanıt” ifadeleri kullanılarak, İnönü’nün, “Sizi ben bile kurtaramam” sözüne yer verildi.

Bu sözü Menderes’in idamından önce söylemişti

1960 darbesi öncesi İsmet İnönü, Demokrat Parti'ye ve Adnan Menderes'e, “Sizi ben bile kurtaramam” diyerek seçimle gelmiş hükümeti tehdit etmiş, iki yıl sonra da Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edilmişti.

Bugün terör örgütlerine verdiği destekle bilinen Cumhuriyet gazetesi'nde Zafer Temoçin imzasıyla çıkan karikatürde İsmet İnönü'nün aynı sözleri üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan' tehdit edildi.

İşte o skandal karikatür:

Erdoğan’ın İnönü’ye yönelik eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da gerçekleştirilen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış programında, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2’inci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün ABD sevgisini dile getirmiş, elinde ABD bayrağıyla çekilmiş bir fotoğrafını göstermişti.