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Cumhuriyet'ten Erdoğan'a küstah tehdit! "Önce darbe sonra idam..."

Açık terör destekçisi FETÖ'cülerden temizlenen Cumhuriyet, Kemalistlerin elinde darbe tehditleri yapmaya başladı!.. Bugün Cumhuriyet'te yayımlanan bir karikatürde, Cumhurbaşkanı Erdoğan açık bir şekilde darbe ve idamla tehdit edildi.

09 Ekim 2018 Salı 16:19
Cumhuriyet'ten Erdoğan'a küstah tehdit! "Önce darbe sonra idam..."

Cumhuriyet gazetesi Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsmet İnönü’ye yönelik eleştirilerinden sonra bugün skandal bir karikatür yayımladı.

İnönü’nün ağzından Erdoğan’a tehdit

Yayımlanan karikatürde, “İsmet İnönü’den Erdoğan’a jet yanıt” ifadeleri kullanılarak, İnönü’nün, “Sizi ben bile kurtaramam” sözüne yer verildi.

Bu sözü Menderes’in idamından önce söylemişti

1960 darbesi öncesi İsmet İnönü, Demokrat Parti'ye ve Adnan Menderes'e, “Sizi ben bile kurtaramam” diyerek seçimle gelmiş hükümeti tehdit etmiş, iki yıl sonra da Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edilmişti. 

Bugün terör örgütlerine verdiği destekle bilinen Cumhuriyet gazetesi'nde Zafer Temoçin imzasıyla çıkan karikatürde İsmet İnönü'nün aynı sözleri üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan' tehdit edildi.

İşte o skandal karikatür:

Erdoğan’ın İnönü’ye yönelik eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da gerçekleştirilen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış programında, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2’inci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün ABD sevgisini dile getirmiş, elinde ABD bayrağıyla çekilmiş bir fotoğrafını göstermişti.  

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 16:19
  1. cumhuriyet
  2. ismet inönü
  3. Cumhuriyet Savcısı
  4. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • NumanNuman32 dk önce
    Daha çoook hayal görürsünüz, sözde gazete özde tuvalet kağıdı bunlar.
  • Mehmet BalabanMehmet Balaban39 dk önce
    Bu kesinlikle darbe çağrısıdır. Cumhuriyet Savcıları gereğini yapmalılar.
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