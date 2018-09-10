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Cumhuriyet'te yaprak dökümü devam ediyor! Bir isim daha istifa etti

Cumhuriyet Vakfı'nın yöneticilerinin değişmesi ve Cumhuriyet gazetesinin eski çizgisine geri döneceğinin ardından birçok isimle yollar ayrılmıştı. Son olarak Ceyda Karan'da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalayla istifa ettiğini duyurdu.

10 Eylül 2018 Pazartesi 14:48
Cumhuriyet'te yaprak dökümü devam ediyor! Bir isim daha istifa etti

Cumhuriyet Gazetesi'nin eski çizgisine geri döndüğünü açıklaması üzerine; Erdem Gül, Aslı Aydıntaşbaş ve Mirgün Cabas gibi isimler gazeteyle yollarını ayırma kararı aldı. Ayrılık kararı alan son isim ise, Ceyda Karan oldu.

Twitter hesabında açıklama yapan Karan, "Şu geldiğimiz noktada gördüğüm lüzum üzerine bugün istifamı verdim. Gidenlere geçmiş olsun, kalanlara başarılar. Cumhuriyetsiz kalmayın" dedi.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 14:48
  1. Aydın
  2. Cumhuriyet gazetesi
  3. Ceyda Karan Cumhuriyet

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