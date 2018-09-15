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Cumhuriyet'te neler yaşandı?

Yaptığı açıklamalarla FETÖ ve PKK'ya hizmet ettiğini kabul eden Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyet Vakfı'nda yaşanan yönetim değişikliği ile terör örgütlerine yakın isimlerden arındırıldı. Peki son 3 yılda Cumhuriyet gazetesinde neler yaşandı?

15 Eylül 2018 Cumartesi 11:24

Cumhuriyet Vakfı'nda yaşanan yönetim değişikliği ile Cumhuriyet gazetesi FETÖ ve PKK'ya yakın isimlerden arındırıldı. Ulusalcı ve Kemalistler kaybettikleri koltuklarına tekrar kavuştu. Peki firari Can Dündar'ın genel yayın yönetmenliğine gelmesiyle başlayan son 3 yılda Cumhuriyet gazetesinde neler yaşandı?

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 11:24
  1. Cumhuriyet gazetesi
  2. can dündar

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