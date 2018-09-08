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Cumhuriyet'te çok sayıda isim tasfiye edildi!

Cumhuriyet gazetesinin sahibi Cumhuriyet Vakfı'nın yönetim kurulunun değişmesi ve gazetenin eski yayın çizgisine döneceğinin açıklanmasının ardından gazeteden çok sayıda isim tasfiye edildi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 15:15
Cumhuriyet'te çok sayıda isim tasfiye edildi!

Cumhuriyet gazetesinin sahibi olan Cumhuriyet Vakfı'nda yaşanan yönetim değişikliği sonrası gazeteden tasfiye haberleri gelmeye başladı. Cumhuriyet Vakfı'nın yönetimin değişmesiyle vakıf tarafından yapılan açıklamada 'Bir süredir eksikliğini gördüğümüz Atatürk ve onun temel ilkeleri Cumhuriyet gazetesine kesin olarak geri dönmüş bulunuyor.' denilerek eski yayın politikasına geçildiği belirtilmişti.

ÇOK SAYIDA KİŞİ TASFİYE EDİLDİ

Gazetenin yönetim ve yayın politikasının değişmesinin hemen ardından çok sayıda isim tasfiye edildi. Karikatürist Musa Kart, Yazı işleri Müdürü Faruk Eren, Bülent Özdoğan'ın istifa ettiği Ahmet İnsel'in de yazmayı bırakacağı öğrenildi.

Ayrıca yazar Hikmet Çetinkaya ve Orhan Erinç istifa ederken, Güray Öz, Özgür Mumcu, Kemal Can ve Aslı Aydıntaşbaş'ın da artık yazmayacağı belirtildi. 

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 15:15
  1. Orhan Erinç
  2. Hikmet Çetinkaya
  3. Güray Öz
  4. Özgür Mumcu
  5. Kemal Can
  6. Aslı Aydıntaşbaş
  7. Musa Kart
  8. Faruk Eren
  9. Bülent Özdoğan
  10. Ahmet İnsel
  11. cumhuriyet gazetesi

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