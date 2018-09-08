Cumhuriyet'te çok sayıda isim tasfiye edildi!

Cumhuriyet gazetesinin sahibi olan Cumhuriyet Vakfı'nda yaşanan yönetim değişikliği sonrası gazeteden tasfiye haberleri gelmeye başladı. Cumhuriyet Vakfı'nın yönetimin değişmesiyle vakıf tarafından yapılan açıklamada 'Bir süredir eksikliğini gördüğümüz Atatürk ve onun temel ilkeleri Cumhuriyet gazetesine kesin olarak geri dönmüş bulunuyor.' denilerek eski yayın politikasına geçildiği belirtilmişti.



ÇOK SAYIDA KİŞİ TASFİYE EDİLDİ



Gazetenin yönetim ve yayın politikasının değişmesinin hemen ardından çok sayıda isim tasfiye edildi. Karikatürist Musa Kart, Yazı işleri Müdürü Faruk Eren, Bülent Özdoğan'ın istifa ettiği Ahmet İnsel'in de yazmayı bırakacağı öğrenildi.

Ayrıca yazar Hikmet Çetinkaya ve Orhan Erinç istifa ederken, Güray Öz, Özgür Mumcu, Kemal Can ve Aslı Aydıntaşbaş'ın da artık yazmayacağı belirtildi.