Cumhuriyet'te bir deprem daha! O isim de istifa etti

Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı’nın, yönetim değişikliğinin ardından başlayan görevden alma, yeni görevlendirme ve protesto istifaları sürüyor. Murat Sabuncu'nun Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alınarak yerine Aykut Küçükkaya'nın getirilmesiyle başlayan depremde gazeteden ayrılan son isim gazetenin dijital koordinatörü Bülent Mumay oldu.