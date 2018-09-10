Cumhuriyet'te bir deprem daha! O isim de istifa etti
Cumhuriyet Vakfı'nda yaşanan görev değişikliklerinin ardından Cumhurriyet gazetesinde başlayan tasfiye ve istifalar devam ediyor. Son istifa eden isim Dijital Medya Koordinatörü Bülent Mumay oldu.10 Eylül 2018 Pazartesi 10:33
Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı’nın, yönetim değişikliğinin ardından başlayan görevden alma, yeni görevlendirme ve protesto istifaları sürüyor. Murat Sabuncu'nun Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alınarak yerine Aykut Küçükkaya'nın getirilmesiyle başlayan depremde gazeteden ayrılan son isim gazetenin dijital koordinatörü Bülent Mumay oldu.
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