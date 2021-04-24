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Gündem Cumhuriyet'in işi nifak: Editöryel hata üzerinden fitne tohumları ektiler!
Gündem

Cumhuriyet'in işi nifak: Editöryel hata üzerinden fitne tohumları ektiler!

Paçavra Cumhuriyet, 23 Nisan'da, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bakanlık koltuğuna oturan çocuk üzerinden, fitne tohumu ekmeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 02:41:00 -
Cumhuriyet'in işi nifak: Editöryel hata üzerinden fitne tohumları ektiler!

 Yeniakit.com.tr 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan'da bakanlık koltuğunu minik bir çocuğa bıraktı. Bakan Koca, önce twitter hesabından 'Saat 16:15'te bir açıklama yapacağım' demişti. Saatler 16:15'e geldiğinde, bakanlık koltuğuna oturan, Mustafa Erkam adlı minik, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Renkli görüntüler üzerinden Bakan Koca'yı hedef aldılar!

Bakan Koca'nın koltuğuna oturan minik Erkam'ın mesajları, kamuoyunda olumlu tepkilerle karşılandı. Ama Bakan Koca'yı yıpratma operasyonuna soyunan çevreler, bunu bir fırsata çevirerek yine Bakan Koca'yı hedef aldı.

A Haber Bakan Koca'nın torunu diye servis etti

A Haber televizyonu yaşanan bu gelişmeyi, 'Bakan Fahrettin Koca koltuğunu torununa devretti' başlığı ile duyurdu. Ancak bir süre sonra Bakan Koca'nın yaptığı paylaşımla minik çocuğun Bakan Koca'nın torunu olmadığı öğrenildi.

Fitne operasyonu!

A Haber'in basit editöryel hatasını fırsat bilen paçavra Cumhuriyet ise akılalmaz bir bağlantı kurarak, A Haber'in Bakan Koca'ya bu başlıkla tepki gösterdiğini iddia etti. Cumhuriyet, haberin ara başlığında, fitne tohumları ekmeye çalışarak, 'A Haber'in hedefinde Bakan Koca mı var?' diye sordu.

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