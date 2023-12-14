Cumhuriyet’in derdine bakın! Bir yanda açlık edebiyatı bir yanda yılbaşı şatafatı
Türkiye'de küresel krize rağmen ekonomide yükseliş devam ederken, Cumhuriyet gazetesi kurduğu şatafatlı yılbaşı sofrasıyla 'açlık edebiyatı' yaptı.
AK Parti hükümetini karalamak isterken imza attığı haberlerde defalarca kez kendisiyle çelişen Cumhuriyet gazetesi yine faka bastı.
Hemen hemen her gün açlık edebiyatı haberleri yapan Cumhuriyet, yılbaşına özel sofra kurup maliyetini hesapladı.
'Maaşlar düşük, fiyatlar yüksek. 2024'de umut vermiyor. Hindili, mezeli, çerezli sofra kurmak zor.' cümlesiyle okuyucuya sunulan haberin başlığında, 'Yılbaşı sofrasının maliyeti 4.300 lira' ifadeleri kullanıldı.
Bir yandan açlık edebiyatı yapan Cumhuriyet'in bir yandan da yılbaşına özel kurulan şatafatlı sofra haberi çelişkiyi gözler önüne serdi.
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