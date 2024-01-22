Cumhuriyet'in 100. yılında Konya Büyükşehir'den dev adım! Konya belediyecilik tarihinin en yüksek bütçeli yatırımının temeli atıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında şehre kazandırılacak Ağır Bakım Kentsel Dönüşümü ve 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü’nün temeli düzenlenen törenle atıldı. Tesisin taşınacağı Selçuklu Aşağı Pınarbaşı Mahallesi’nde düzenlenen temel atma programında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da yürüttükleri 4 önemli kentsel dönüşüm projesinden bahsetti. Yürüttükleri kentsel dönüşüm çalışmalarından birincisinin Türkiye’nin en büyük ihya projesi olan Darü’l-Mülk Projesi olduğunu, bu kapsamda tarihi alanda 20 farklı noktada kentsel dönüşüm çalışmaları yürüttüklerini anımsatan Başkan Altay, “Konya’nın yıllardır konuştuğu Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı ile başlayan, Taş Bina ile Alaaddin Cephe İyileştirmeleri ile süren, Meram Belediyemizle birlikte yürüttüğümüz, Büyük Larende Dönüşümü ile devam eden projede artık yap-bozun parçalarını bir bir yerleştiriyoruz. İnşallah bu 20 ayrı noktada yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları, Konya’nın Darü’l Mülk’lüğünün, Konya’nın Selçuklu’nun başkenti oluşunun bir nişanesi bir mührü olacaktır” diye konuştu.

“2024 sonunda eski sanayi ve Karatay Sanayi'yi yeni yerine taşıyacağız”

İkinci büyük kentsel dönüşümün yine Konya’da yıllardır konuşulan Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınmasıyla ilgili olduğunu belirten Başkan Altay, “Merkezde kalmış, artık fiziki olarak şehrimize hizmet etmekten uzak, hem esnafımıza hem şehrimize yakışmayan Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’yi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yeni yerine taşıyoruz. 2 bin 654 dükkan ve 134 iş merkezinden oluşan Konya tarihinin en önemli kentsel dönüşümünde çok büyük bir mesafe kat ettik. İnşallah 2024 yılı sonu olduğunda Eski Sanayi ve Karatay Sanayi esnafımızı yeni yerine taşıyacağız” dedi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

“TSK’nın en modern cephaneliğini inşa etmek nasip oldu”

Başkan Altay, Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan protokolle iki büyük kentsel dönüşümün de bu kapsamda büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Milli Savunma Bakanlığımız ile yaptığımız kentsel dönüşümün birincisi Cephanelik Kentsel Dönüşümü. Sille Bölgesi’nde bulunan 1 milyon 670 bin metrekarelik alanda Milli Savunma Bakanlığı’mıza ait cephanelik alanımız bulunuyor. Bu alan hem fiziki yapısıyla hem de artık özellikle Meram Tıp Fakültesi’nin yapılamasıyla birlikte şehrimiz için ciddi bir güvenlik sorunu oluşturuyordu. Şu an itibariyle Çumra’da 8 milyon metrekarelik alanıyla; iglo cephaneliklerle, akıllı mühimmata uygun, TSK’nın en modern cephaneliğini inşa etmek nasip oldu. Bugüne kadar cephanelik için güncel bedelle yaklaşık 1.5 milyar lira harcadık. Üçüncü etabın ihalesini de gerçekleştirdik. Cephaneliğin taşınmasıyla ilgili yaklaşık güncel bedelle 2 milyar liralık bir bedel harcanmış olacak. Bunun karşılığında cephaneliğin bulunduğu alan Büyükşehir Belediyemize devrediliyor. O bölgede de yatay mimariye uygun kentsel dönüşüm için bir planlama yapıyoruz.”

“Konya Belediyecilik tarihinin tek seferde yapılan en büyük ihalesini gerçekleştirdik”

Başkan Altay, “Temelini attığımız iş ise 56. Bakım Fabrika’nın inşaat işleri. Konyalıların Ağır Bakım diye ifade ettikleri 640 bin metrekarelik alanda bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Bu dönüşüm kapsamında taahhüdümüzde bulunun 56. Ağır Bakım Fabrikaları’nın inşaatının temelini Sayın Bakanımızın ve kıymetli misafirlerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Burada 140 bin metrekarelik kapalı alanıyla Türkiye’nin en modern tesislerinden birisi inşa ediliyor. Bizim için bu işin bir önemi de Konya tarihinin tek seferde yapılan en büyük ihalesi olması. Güncel bedelle 2,5 milyar liralık bir iş gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı. Bunun karşılığı olarak mevcut Ağır Bakım’ın bulunduğu 640 bin metrekarelik alanın Konya Büyükşehir Belediyesi’ne devredileceğini vurgulayan Başkan Altay, “Orada da yaklaşık 400 bin metrekarelik, Stadyum Millet Bahçesi’nin 4 katı büyüklüğünde şehrimize bir yeşil alan kazandıracağız. Bununla birlikte; sağlık tesisi alanları, eğitim tesis alanları ve kentsel dönüşümde kullanmak için konut alanları da bulunacak. Böylece Milli Savunma Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz iki protokol kapsamında yaklaşık 4.5 milyarlık güncel bedelle askerimize, bakanlığımıza yeni tesisler kazandırmış oluyoruz” açıklamasını yaptı.

“Konyalıların, Konya halkının Mehmetçiğe bir hediyesi diye bakıyoruz”

Başkan Altay konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bizler burada bu işleri şehrimizin menfaati adına yaparken; bir taraftan da Milli Savunma Bakanlığı’mızın uhdesindeki tesislerin yenilenmesi olarak görüyoruz. Konyalıların, Konya halkının Mehmetçiğe bir hediyesi diye bakıyoruz. Çünkü biz burada bu işleri huzur içinde yaparken Türkiye’nin sınırlarında kahraman askerlerimiz bizim güvenliğimiz için yoğun bir mesai harcıyor. Konya’dan onlara sevgilerimizi, saygılarımızı, minnetlerimizi ifade ediyoruz. Ayaklarına taş değmesin inşallah. 56. Ağır Bakım Fabrika inşaatımızın temel atma törenini teşrif eden Sayın Bakanımıza, Kara Kuvvetleri Komutanımıza ve tüm protokolümüze teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir tesisi Konya’mıza kazandırıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hep ifade ettiğimiz gibi el ele verdik Konya’nın hayallerini gerçekleştiriyoruz.”

Bakan Güler: Konya’mız bu projeyi de alnının akıyla ve başarıyla tamamlayacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Konya’nın tarımdan sanayiye, kültürden turizme kadar pek çok alanda sağladığı katma değerle Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden birisi olduğunu, şehirlerin böyle önemli bir seviyeye ulaşmasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla mümkün olduğunu belirterek konuşmasına başladı.

“TSK’mız donanım ve teknolojik olarak güçlü bir tesise daha kavuşmuş olacak”

Sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın üzerine modern belediyecilik anlayışıyla yeni yatırımları birer birer gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bugün bir başka önemli yatırımı daha hayata geçirdiğini kaydeden Bakan Güler, “Temelini atacağımız bu fabrika belediyemizin bugüne kadarki en büyük bütçeli yatırımı olmasının yanı sıra aynı zamanda stratejik bir özelliğe de sahiptir. 1950’den beri hizmet veren 56. Bakım Fabrikamızın bu yatırımla yeniden iskan edilmesi, imkan ve kabiliyetlerinin artırılması kahraman ordumuzun kritik ihtiyaçlarının karşılanması noktasında son derece önemli. İnanıyorum ki Konya’mız bu projeyi de alnının akıyla ve başarıyla tamamlayacak, ülkemizin savunma sanayi alanındaki gelişimine katkılarını artırarak devam edecektir” değerlendirmesini yaptı. Savunma ve havacılık ihracatında öncü şehirlerden olan Konya’nın sahip olduğu potansiyel ve oluşturduğu eko-sistem ile savunma sanayinin gelişiminde merkezi bir üs olma durumunu daha da pekiştireceğini vurgulayan Bakan Güler, “Bu yeni tesisle birlikte fabrikamızın önümüzdeki dönemde şanlı ordumuza sağladığı katkıların artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Fabrikamızın açılmasıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz donanım ve teknolojik olarak güçlü bir tesise daha kavuşmuş olacaktır. Böylece ihtiyaç duyduğumuz hizmetler de daha etkin, daha modern ve daha hızlı bir şekilde karşılanmış olacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta savunma sanayi olmak üzere hemen her alanda yakaladığımız bu gelişim ve ilerleme ivmesini en üst seviyelere kadar çıkaracağız. Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde Türkiye Yüzyılı’nı aynı zamanda savunma sanayinin ve üretiminin yüzyılını yapmak en önemli hedefimizdir. Bu anlayışla milletimizin bakanlık olarak yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesi dahil, ülkemizin ve asil milletimizin bekası için gece gündüz demeden çalışmaya daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Akyürek: Hizmetler kesintisiz bir şekilde geçmişten bugüne devam ediyor

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı tebrik ederek, “Şehrimiz adına kendisine teşekkür ediyorum. Konya’mızda hamdolsun hizmetler kesintisiz bir şekilde geçmişten bugüne devam ediyor. Şu anda iki önemli olayı hayata geçiriyoruz. Konya Organize Sanayiyle de bütünleşecek olan Ankara Yolu’ndan askeriyemizin böyle önemli bir fabrikasının hayata geçiyor olması şehrimiz adına da Türk Silahlı Kuvvetleri adına da önemli. Burada hem Organize Sanayi hem de karşıda Aselsan yatırımı var. Bir kümelenmeye, birbirini etkilemeye, diğer yatırımlara da ivme kazandırmaya vesile olacağını düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

“Bu tesis, başarıyla yürüttüğümüz harekatların desteklenmesine katkı sağlayacak”

Kara Kuvvetleri Komutanı (KKK) Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, “Bugün temelini atacağımız 140 bin metrekarelik inşaat alanına sahip bu tesis büyük bir özveri ve başarıyla yürüttüğümüz harekatların desteklenmesine katkı sağlayacak. Ayrıca gerek yurt içinde gerekse yurt dışında görevlendireceği seyyar bakım-onarım ekipleriyle de birliklerimizin daima desteğinde olacaktır. Kahraman ordumuzun gücüne güç katacak bu projenin aynı zaman huzur ve hoşgörü kenti olan Konya’mıza ve bölgeye de ayrı bir değer katacağına inanıyorum. Ayrıca Konya’mızda yapımı devam eden Çumra’daki Mühimmat Bölük Komutanlığı Tesislerinin inşaatında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve belediyemizin göstermiş olduğu gayret ve özveri için teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.