Cumhuriyetin 10. yılı: İzmir'de cem ayini yapanlara tutuklama!

Osmanlı Devleti'ni devam ettirmek yerine padişahı hain ilan edip kendi heva ve arzusuna göre yeni bir ülke kuran CHP zihniyeti, yıllarca seçim dahi yapmadan tek parti olarak ülkeyi diktatörlükle idare etti.

Çok partili sistem denendiği sırada iktidarı kaybeden CHP, diğer partileri kapatmakta çareyi buldu. 1950'de ilk seçim yapılınca da bir daha tek başına iktidar olamamak üzere tahttan indirildi!..

CHP kafasının tek parti döneminde ülkeyi nasıl yönettiğini gözler önüne seren bir gazete haberi de sosyal medyada gündem oldu. Gazeteci - yazar Mehmet Doğan'ın paylaştığı küpürde, 1930 senesinde İzmir'de cem ayini yapan alevilerin tutuklandığı ifade edildi.

Söz konusu küpür şöyle:



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Doğan'ın paylaşımı: