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Gündem Cumhuriyetin 10. yılı: İzmir'de cem ayini yapanlara tutuklama!
Gündem

Cumhuriyetin 10. yılı: İzmir'de cem ayini yapanlara tutuklama!

Yeniakit Publisher
2023-05-04 12:40:00 -
Cumhuriyetin 10. yılı: İzmir'de cem ayini yapanlara tutuklama!

Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran CHP zihniyetinin ifade ve inanç özgürlüğünü gözler önüne seren gazete haberi gündem oldu.

Osmanlı Devleti'ni devam ettirmek yerine padişahı hain ilan edip kendi heva ve arzusuna göre yeni bir ülke kuran CHP zihniyeti, yıllarca seçim dahi yapmadan tek parti olarak ülkeyi diktatörlükle idare etti.

Çok partili sistem denendiği sırada iktidarı kaybeden CHP, diğer partileri kapatmakta çareyi buldu. 1950'de ilk seçim yapılınca da bir daha tek başına iktidar olamamak üzere tahttan indirildi!..

CHP kafasının tek parti döneminde ülkeyi nasıl yönettiğini gözler önüne seren bir gazete haberi de sosyal medyada gündem oldu. Gazeteci - yazar Mehmet Doğan'ın paylaştığı küpürde, 1930 senesinde İzmir'de cem ayini yapan alevilerin tutuklandığı ifade edildi.

Söz konusu küpür şöyle:

4.5.1933 cumhuriyet
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Doğan'ın paylaşımı:

2
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Yorumlar

Abdusselam EFE

Allah ın adı ile Rahman Rahim. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi âdil davranmamaya itmesin. Adaletli olun; bu, Allah korkusuna daha çok yakışan (bir davranış) tır. Allah'a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyle bilmektedir. MÜSLÜMAN KÜRT KARDEŞLERİME, AÇIK MEKTUP! Sayın çok Kıymetli Müslüman Kürt Kardeşlerim, Çok Uyanık olunuz! Çünkü Müslüman Kürt Kardeşlerimizin Oyları ile, Komünistleri, Ateistleri ve Diğer Gayrı Müslim azınlık Mensubu kimseleri, Meclise Taşımaya çalışıyorlar. Tabi ki, bu söz konusu kimselerin Meclise girmeleri yasaklansın demiyorum, ancak, bu kimseleri, Meclise gönderebilecek Tabanları varsa, Meclise gelsinler, yoksa, Müslümanların oyları ile Meclise bunların gelmesi, dengeleri sarsar. Örnek; Sayın Altan Tanın ve Sayın Hasip Kaplanın Tabanı ile, Komünistler Meclise gelecekse bu çok yanlış, ama Herhangi bir Komünist Kendi Komünist tabanıyla Meclise gelecekse, gelsin. İşte şimdi Müslüman Kürtlere oynanmak istenen oyun budur. İkincisi ise, Müslüman Kürtleri özellikle Kürt Gençlerini Milliyetçilik havasıyla, Maneviyatlarından kopararak, onları, hissetmedikleri şekilde, Ateizme iterek, Dinsiz leştir me çabalarıdır, bu her iki oyunda, Müslüman Kürtleri kendi benliğinden uzaklaştırma ve bir nevi Asimile etme oyunudur, bu hususlarda çok dikkatli olunmalıdır. Şunu çok iyi bilmenizi isterim ki, Müslüman Kürtlerin, Temsilcisi, Türkiye Sınırları içinde de dışında da, Kandil ve HDP nin içinde yuvalanmış bir avuç Komünist değildir, bilakis Kürtlerin Türkiye dışındaki Liderleri ve temsilcileri, Kürdistan İslam Cumhuriyeti Onursal Başkanı Sayın Mesut Barzani ve Cumhurbaşkanı Sayın Neçirvan Barzani dir. İşte Müslüman Kürt Kardeşlerim, bu Değerli Şahısların davranışlarını ve Türkiye ile Karşılıklı İlişkilerini, çok iyi okumalıdır. Sayın Neçirvan Barzaninin Yemin Törenine, Sayın Mevlut Çavuşoğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Sıfatı ile Katıldı. Sayın Neçirvan Barzani de, Ülkemize gelerek, Sayın Cumhurbaşkanımızla defalarca görüştü. En son Adıyaman da, Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştü ve Deprem zedelere 25000 çadır yardımında bulundu. Türkiye içindeki Kürtlerin Temsilcisi ise, Tüm Dünya Müslümanları Lideri, Sayın Cumhur Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan dır. Çünkü CHP Yönetimde iken, Kürtleri Asimile etmek için Tehcir Raporu hazırlatırken ve Kürtlerin ve Kürtçenin üzerine anlamsız palangalar vururken, Ak Parti Yönetiminde, Kürtçe Serbest bırakılmakla kalmamış, Kürdoloji Fakültesi dahi açılmıştır. Kürtlere her alanda Destek olunmuştur. Değerli Müslüman Kürt Kardeşlerim, Bütün bu yazdıklarımı, Son derece Tarafsız ve Art niyetsiz olarak okuyun, Müslüman Oylarınızla, Müslümanları TBMM ye gönderin Ve Mutlaka Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan a da desteklerinizi asla Esirgemeyin. Sizden olan Ulul Emre İtaat Edin. Kürtlere her türlü zulmü reva görenleri CHP yi Şimdi Can Simidi olarak görmeyin, Kürtlere Hiçbir destekten kaçınmayanları Ak Partiyi ve Sayın Cumhurbaşkanını, Tercih edin. Şunu da çok iyi bilin ki, Elbette İnsandan Müteşekkil olan her Topluluk hata yapar, tabi ki 20 yıl içinde Ak Partinin de hataları ve yanlışları olmuştur, Umarım gelecek dönemde bu hataları ve yanlışları da düzelecektir. Allah Rızası için bu çağrıma Kulak veriniz, Allah Teala ya Emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. 04.05.2023 Abdusselam EFE. 04.05.2023

Traktörü çarpıcı olsun diye vaad edenler

Cem evinde ayin yapan tutuklanır da Kur'an okuyan öğreten ne olur di o günlerde?
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