Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu'nda skandal Gazze çağrısı... ABD'den itiraf gibi açıklama: Yalnız kaldık

İsrail güvenlik bakanı, Başbakan Netanyahu'nun 7 Ekim saldırısından ülkenin güvenlik şeflerini sorumlu tuttuğu yorumlarını eleştirenler arasındaki yerini aldı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Ulusal Güvenlik Bakanı ve aşırı sağcı lider Itamar Ben Gvir şu ifadeleri kullandı;



'Sorun belirli uyarılar değil, tüm yanlış anlamalardır. Çevreleme politikası, hayali caydırıcılık ve geçici barışın fahiş fiyatlara satın alınması tüm günahların babalarıdır'



Böyle bir tartışmaya girmek için uygun zamanın gelmediğinin atlını çizen Gvir hesaplaşma için bolca zaman olacağını belirtti. Bu açıklama ile kabineden bir bakan Netanyahu'ya karşı açık tavır almış oldu.



Netanyahu'nun yorumlarına karşı koroya katılan diğer İsrailli liderler arasında eski Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ve İşçi Partisi başkanı Merav Michaeli de yer alıyor.

TRUMP'TAN SKANDAL SÖZLER: SEYAHAT YASAĞINI GERİ GETİRECEĞİM

Donald Trump, Cumartesi günü Cumhuriyetçi Yahudi kongresinde yaptığı konuşmada, yeniden seçilmesi halinde çoğunluğu Müslüman olan çok sayıda ülkeyi hedef alan tartışmalı seyahat yasağının yeniden uygulanacağına söz verdi. Trump, Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu'nun yıllık zirvesine katılan izleyicilere 'Radikal İslamcı teröristleri ülkemizden uzak tutacağız. Seyahat yasağını hatırlıyor musun? İlk gün seyahat yasağımızı geri getireceğim' dedi.

ABD'Lİ KONGRE ÜYESİNDEN 'GAZZE'Yİ İŞGAL EDİN' ÇAĞRISI

Kongredeki iki Yahudi Cumhuriyetçiden biri olan Temsilci Max Miller, İsrail'e Gazze'yi yeniden işgal etmesi çağrısında bulundu. Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonunun Las Vegas'taki yıllık toplantısında 'İsrail çok daha büyüyecek. Çok da küçülmeyecek. Ve biz o toprakları geri alacağız' dedi.

Miller, son günlerde İsrail'in Gazze'ye askeri operasyonuyla 'Gazze otoparka dönüştürülecek' dediği için eleştirilere maruz kalmıştı. Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu, eski adıyla Ulusal Yahudi Koalisyonu, 1985'te kurulmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nde Yahudi Cumhuriyetçileri destekleyen siyasi bir gruptur.

ABD'Lİ KONGRE ÜYESİ: GİDEREK YALNIZLAŞIYORUZ

Demokrat Kongre Üyesi Pramila Jayapal, BM'nin ateşkes oylaması sonrasında ABD'nin 'giderek daha fazla izole edildiğini ve rotayı tersine çevirmesi gerektiğini' belirtti. Jayapal, '140 ülke, İsrail-Gazze savaşında düşmanlıkların sona ermesine yol açacak sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulundu. ABD, BM Genel Kurulu'nda bu karara karşı çıkan yalnızca 14 ülkeden biriydi. Giderek yalnızlaşıyoruz ve rotayı tersine çevirmeliyiz' dedi.

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HAMAS REHİNE ŞARTINI AÇIKLADI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 'İsrail Filistinli mahkumları serbest bırakırsa, elimizdeki esirleri bırakırız' açıklamasını yaptı.