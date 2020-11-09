Cumhuriyetçi Senatör Graham, Trump'ı 2024 seçiminde yeniden aday olmaya çağırdı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Güney Carolina eyaleti senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybeden ABD Başkanı Donald Trump'ı, 2024 seçiminde yeniden aday olmaya çağırdı.

Graham, Fox News Radio'da konuk olduğu programda, seçim sonuçlarına yönelik itirazlarında Trump'a destek verdiğini ve özellikle Arizona, Georgia, Michigan ve Pennsylvania eyaletlerindeki sonuçların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Pennsylvania'daki oy sayım sisteminde sorunlar olduğunu öne süren Graham, "Trump, bu durumu araştırmazsa çok saçma olur. Seçimin sonucunu değiştirebilir miyiz bilmiyorum ama bu konu araştırılmayı hak ediyor. Seçim henüz bitmedi." yorumunu yaptı.

Önde gelen Cumhuriyetçi isimleri de seçimdeki usulsüzlük iddialarını araştırmaya davet eden Graham, "Senato'da yeniden çoğunluğu sağlarsak, 2020 seçiminde postayla oy meselesini analiz etmek için bir komite kurmalıyız." önerisinde bulundu.

Graham, "Oluşturduğu hareketi diri tutmak için Trump'ın tekrar başkanlık için aday olmayı düşünmesini istiyorum. 2024 seçimi için Trump'ı yeniden yarışması için destekleyeceğim." dedi.







