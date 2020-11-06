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Aktüel Cumhuriyetçi Parti, Pensilvanya'daki oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu
Aktüel

Cumhuriyetçi Parti, Pensilvanya'daki oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu

Cumhuriyetçiler, eyalette 3 Kasım'dan sonra seçim merkezlerine ulaşan posta oylarının sayılmamasını talep ediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-06 23:59:37 -
Cumhuriyetçi Parti, Pensilvanya'daki oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu

WASHINGTON (AA) - ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlik sürerken, Cumhuriyetçi Parti kritik Pensilvanya eyaletindeki oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizlik devam ediyor.

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın dün akşama kadar önde götürdüğü, ancak posta oylarının etkisiyle Demokrat Joe Biden'ın bu sabah öne geçtiği Pensilvanya'daki oy sayımı yargıya taşındı.

3 Kasım'dan sonra seçim merkezlerine ulaşan posta oylarının sayılmaması için Yüksek Mahkeme'ye başvuran Cumhuriyetçi Parti, daha önce eyalet mahkemesi tarafından alınan "6 Kasım'a kadar ulaşan posta oyları sayılır" şeklindeki kararın geçersiz sayılmasını istiyor.

Seçimlerin en kritik eyaletlerinden biri olan ve 20 delegesi bulunan Pensilvanya'da oyların yüzde 96'sı sayılmış durumda ve Biden, Trump karşısında yaklaşık 13 bin oyla yarışı önde götürüyor.

Biden'ın 253, Trump'ın ise 214 delegeyle sürdürdüğü başkanlık yarışını kazanmak için adaylardan birinin 270 delegeye ulaşması gerekiyor.

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