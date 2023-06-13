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Medya Cumhuriyet yazarı CHP’yi resmen bombaladı! Kılıçdaroğlu bakalım şimdi ne yapacak
Medya

Cumhuriyet yazarı CHP’yi resmen bombaladı! Kılıçdaroğlu bakalım şimdi ne yapacak

Yeniakit Publisher
2023-06-13 16:04:00 -
Cumhuriyet yazarı CHP’yi resmen bombaladı! Kılıçdaroğlu bakalım şimdi ne yapacak

Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen, CHP’yi resmen bombaladı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen, CHP’yi resmen bombaladı. “Yirmi yıldan fazladır iktidar görmemiş, iki yıl önceki yerel seçimler dışında hiçbir yarışmada sandıktan galibiyet ile çıkamamış bir partide tepeden tırnağa bir revizyon şarttır” ifadelerini kullanan Sirmen, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Yirmi yıldan fazladır iktidar görmemiş iki yıl önceki yerel seçimler dışında hiçbir yarışmada sandıktan galibiyet ile çıkamamış bir partide tepeden tırnağa bir revizyon şarttır. Kasım ayında toplanacak kurultay fırsatını kaçırmamak gerek. Bu defa yalnız, yeni yöneticilerin seçimiyle sınırlı kalmayacak A’dan Z’ye her hususu kapsayacak birkaç gün sürecek bir kurultay mutlaka gerçekleşmelidir.

Böyle bir kurultayın ana konusunu, yıllardır dillerden düşmeyen ama ne hikmetse bir türlü en ufak bir adım bile atılmayan partinin demokratikleştirilmesi oluşturacaktır.

Bu konu yıllardır öylesine çok konuşuldu ki artık ne yapılacağı konusunda herkesin bir fikri var. Şimdi bunların partinin en yüksek organında ele alınmasının zamanı gelmiştir. Partinin üye kayıt sisteminin gözden geçirilmesinin bu alandaki her reformun önkoşulu olduğu biliniyor. Ayrıca, böyle bir girişimin beklenilen sonuçları verebilmesi için “aktif üyeliğin” getirilmesinin de şart olduğunu en iyi bilenlerden birinin de daha önce bu kurumu yaşama geçirmeye çalışmış olan genel başkan olduğu herkesin malumudur.”
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