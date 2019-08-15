Cumhuriyet yazarı, bira içenlere ferah ortam oluşturulmasını istedi! Ayyaşları Taksim Meydanı'na dolduracaklar

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Taksim Meydanı’nda peyzaj düzenlemesi yapılacağına dair açıklamalarının ardından, gezi kafalılar CHP’li başkana isteklerini sıralamaya devam ediyor. İslam karşıtı Cumhuriyet’in yazarlarından Mine Söğüt’ün meydandaki camiye saldırmasının ardından, Bedri Baykam da, “...bira içen gençlere de ‘mahcubiyetsiz’ olarak ferah imkanlar sunan demokrat bir görüntü almasını istiyoruz.” ifadeleriyle Taksim Meydanı’nda içki içilmesini meşrulaştıracak bir ortam oluşturulmasını talep etti.

Taksim demokrat bir görünüm kazanmalıymış!

Şehre trafikten uzak, gürültüsüz bir meydan kazandırılması amacıyla kaldırılan Taksim trafiğinin geri gelmesini talep eden Baykam, Taksim Meydanı’nın Arabistan’a döndüğünü iddia ederken, “Tabii bütün bu trafik geri geldikten sonra, meydanın yalnız Arap müşterileri kale alan baklavacılar, tatlıcılar ve şerbet-boza ritminden çıkarak, bira içen gençlere de ‘mahcubiyetsiz’ olarak ferah imkânlar sunan demokrat bir görüntü almasını istiyoruz. Taksim, Arap kültürünün bir fetih alanı değildir.” ifadeleriyle meydanda bira içenlere ferah bir ortam sağlanmasını istedi. Ayyaşların meydanda türemesine yol açacak bu küstah talebi demokratlık olarak lanse eden Baykam, yazısında gezicilere göz kırpmayı da unutmadı.

