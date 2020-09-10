Cumhuriyet ve Sözcü'den din düşmanlığı! Din kültürü dersine "skandal" dediler
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 11. sınıf öğrencilerine dağıttığı "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabı" haber sitesi görünümlü provokasyon bültenleri Cumhuriyet ve Sözcü'yü rahatsız etti. Kitapta yer alan dini bilgilerden rahatsız olan sözde haber sitelerine çok sayıda tepki yağdı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 11. sınıf öğrencilerine dağıttığı "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi" kitabında kabir, berzah, dünya ve ahiret bilgilerinin olduğu kısımlar hakkında Cumhuriyet ve Sözcü gazetesi "skandal" ifadelerini kullandı.
CHP ve solak zihniyetin medyadaki tetikçiliğini yapan haber sitesi görünümlü provokasyon bültenlerinin bu hareketi, "28 Şubat kafası değişmemiş" yorumlarını beraberinde getirdi.
Yalan haberleriyle algı operasyonu yapan Cumhuriyet ve Sözcü, cenaze ritüellerinin anlatıldığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında yer alan bilgilerden rahatsız oldu. Ders kitabında cenaze namazı fotoğrafının yer almasını "skandal" olarak nitelendiren sözde gazeteler büyük tepki topladı.
Kitapta din kültürü dersi müfredatına uygun olarak verilen bilgiler Cumhuriyet gazetesinde "Lise ders kitabında kabirli, tabutlu, cehennemli eğitim" başlığıyla servis edilirken, Sözcü gazetesi ise haberi "Kefenli, kabirli, tabutlu, cehennemli eğitim" başlığıyla okuyucularına duyurdu.