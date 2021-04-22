Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kripto para borsası Thodex hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, şirketin genel merkezinde polis tarafından arama yapıldı.

Alınan bilgiye göre, borsanın internet sitesine iki gündür erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, savcılığın talebi üzerine şirketin genel merkezinde arama yapılmak amacıyla Sulh Ceza Hakimliğinden arama ve el koyma kararı alındı.

Karar uyarınca, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kripto para borsası Thodex'in Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Nida Kule'de bulunan genel merkezine geldi. Burada yapılan aramanın ardından şirketteki bilgisayarlara el konuldu.

Soruşturma kapsamında, mağdur olan kişiler ile şirket çalışanlarının ifadeleri İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde alınıyor.

Öte yandan savcılığın talebi üzerine, soruşturmada gizlilik kararı alındığı öğrenilirken, şu ana kadar kimsenin gözaltına alınmadığı belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca şirketin yetkilileri hakkında resen soruşturma başlatılırken, Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer hakkında, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan suç duyurusunda bulunulmuştu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılığı

Thodex borsasının aylık 12 milyar dolarlık bir işlem hacmi olduğu söyleniyor. Bu rakamdan ortaya çıkılarak 2 milyar dolarlık vurgun yapıldığı belirtiliyor. Rakamlara göre bu olay Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılığı olarak kayıtlara geçecek.

Thodex vurgunu dünya basınında

Yaklaşık 400 bin kişinin işlem yaptığı Türk kripto borsası Thodex'in bir anda işlemlerini durdurması küresel kripto para piyasasında günün en çok konuşulan konularından birisi oldu. Bloomberg Thodex'in bir anda faaliyetlerini durdurduğunu okuyucularına ileterek, platformun CEO'su Faruk Fatih Özer'in telefonlara cevap vermediğini belirtti.

Haberin Bloomberg'de yer almasının ardından dünya genelinde özellikle kripto para odaklı haber siteleri Thodex'te yaşananları okuyucularına aktardı. Reuters da kullanıcıların Thodex'ten paralarını çekememelerinin ardından yasal başvuruda bulunduklarını aktardı. Haberde kullanıcıların Özer'in platformun paralarını yurtdışına kaçırdığını iddia ettiğini belirtti.

Bunun yanında yaşananlar Reddit'te de büyük ilgi gördü. Türk kullanıcılar yaşadıkları kızgınlığı alt forumlarda paylaşırken, yabancı kullanıcılar Tayland'a gittiği belirtilen Faruk Fatih Özer'in bir an önce yakalanması temennisinde bulundular.

Fiyatları etkiledi mi?

Kripto para piyasasında günlük hacim ortalama 200 milyar dolar civarında. Thodex geçen hafta ilk kez 1 milyar dolarlık işlem hacmini görse de normalde ortalama 400 milyon dolarlık işlem hacmine sahip bir platformdu.

Dolayısıyla kripto para fiyatlarında önemli bir etki hissedilmedi. Dün gün genelinde 55.000-56.000 dolar aralığında seyreden Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.6 değer kaybederek 54.260 dolara geriledi.

Buna karşılık Ethereum yüzde 8.5 yükselişle 2.495 doları gördü.

Thodex geçtiğimiz aylarda Dogecoin satışlarıyla gündeme gelmişti. Bu sebeple İlk anda Dogecoin'de bugün yaşanan yüzde 18'lik düşüş gelen haberle ilişkilendirilebilir. Ancak en yüksek zamanında Thodex'teki Doge/TL işlemleri 300-350 milyon dolarlık işlem hacmine sahipti.

Dogecoin'in toplam işlem hacmi ise 10-15 milyar dolar aralığında seyrediyor. Dolayısıyla yüzde 18'lik düşüşü tetikleyecek bir hacim kaybı yaşanmadı Thodex sebebiyle.

Dogecoin'de son haftalarda yaşanan hızlı yükselişin ardından gelen kâr satışları asıl olarak etkili oluyor. Son düşüşe rağmen Dogecoin hala haftalık olarak yüzde 99 yükselmiş durumda.