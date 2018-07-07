Cumhuriyet tarihi boyunca yerli üretimin önünü böyle kestiler

Türkiye, tarih boyunca ülkenin kalkınmasına çomak sokanlarla, yerli üretimin önünü kesenlerle, gelişime köstek olanlarla sıkça karşılaştı. Son 15 yılda Türkiye’yi projeleriyle, yatırımlarıyla şahlandıran Erdoğan’ın taşlanması buna en yakın örnek.

Atılan her adımı yuhalayarak sayfalarına ve ekranlarına taşıyan muhalif basın ve yandaşları geçmişte de aynı zihniyeti taşıyordu. Geçmişe dönüp baktığımızda bundan 63 yıl önce ne yazık ki aynı zihniyeti görüyoruz. Yıl 1955… Abidin Daver isimli ilk Türk yapımı şilep üretildi. Yapımında A’dan Z’ye Türk mühendisler, teknikerler, işçiler yer aldı.

Türkiye’nin aylarca konuştuğu ve beklediği 7 Temmuz günü, Abidin Daver şilebinin denize indirilme töreni başladı. Kurdeleler kesildi, gemiyi tutan kanca serbest bırakıldı ancak gemi hareket edemedi. Yapılan açıklama, "Politikacıların konuşmalarını fazla uzatmalarından kızaklara sürülen yağlar erimiş ve gemiyi kızağa yapıştırdı" şeklindeydi, ancak bunun ne kadar doğru olduğu ne yazık ki bilinmiyor. İptal edilen törenden 1 hafta sonra şilep sessiz sedasız denize indirildi. 5 yıl maddi imkansızlıklar sebebiyle denize açılamadı.

Yüzememesiyle meşhur edilen gemi halk arasında deyimleştirildi. Uzayan ve bitmeyen bir iş için "Abidin Daver şilebi gibi" demeye başlandı. Birçok köşe yazısında malzeme olarak kullanıldı ve proje tüm önemini yitirdi.

1961 yılına gittiğimizde ise Türkiye’deki ilk yerli otomobil üretimi projesi Devrim Arabalarını görüyoruz. Hiç kimsenin, Türklerin kendilerine ait bir motor yapabileceğine dair inancı olmamasına rağmen, inanılmaz bir durum yaşandı ve Devrim Arabaları projesi toplamda 129 günde tamamlandı.

29 Ekim sabahı otomobiller tren ile Ankara’ya vardı. Arabaların buharlı lokomotif ile çekilmesi sırasında bacadan çıkan kıvılcımlar ile araçların alev almaması için benzin depoları boşaltılmıştı.

İki Devrim arabası, Sıhhiye semtinde bulunan Ankara Demiryolu Fabrikası’na indirildi. Manevranın sağlanması için depolarına sadece birkaç litre benzin konuldu. Arabalara asıl benzin transferi Sıhhiye’de Mobil Benzin İstasyonundan yapılacak ve ardından arabalar meclise devam edecekti.

Fakat arabalara eşlik edenlerin benzin ikmalinden haberleri olmadığı için benzin dolumu unutuldu. Ertesi gün tüm gazeteler söz birliği etmişçesine Devrim Arabası ile ilgili "100 metre gitti bozuldu" manşeti attı. Fakat 2 numaralı otomobilin ilk gün hipodromda yaptığı törenden hiç bahsedilmedi. Devrim arabalarına ayrılan ödenek heba edildi dediler ve gece gündüz çalışılıp emek verilen en büyük sanayi adımlarından biri olan projeyi bir çöp haline getirdiler.

Geçmişte gördüğümüz bu taşlama ne yazık ki günümüzde de süremeye devam ediyor. Meyve veren ağaç taşlanıyor ve taşlanmaya da devam edecek gibi görünüyor.