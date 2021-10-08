Cumhuriyet Savcısı Mustafa Öztürk kimdir nereye atandı?
Resmi Gazete HSK hakim savcı atamaları son dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda görev yapan hakim ve savcılara ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete atama kararlarına göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Öztürk de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. İşte HSK hakim savcı atama kararları listesi.
Merakla beklenen Adli Yargı Kararnamesi yayınlandı. Kararnamelerle adli yargıda 334, idari yargıdan 25 hakim ve savcının görev yeri değişti. Kararnameye göre İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre kızağa çekilen isimlerden oldu. Güre, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı. Güre’nin yerine Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Öztürk getirildi. İşte HSK atama ve yer değiştirme kararnamesi
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanırken, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Öztürk de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.
HSK hakim savcı atama kararları listesi
Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Ceyhun Ceylan Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Raif Bıkmaz İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Kurt İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Bekir Şahiner İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili Kenan Doğan İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Başak Eryılmaz İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Kurul Başmüfettişi Hamit Çakmak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atandı.