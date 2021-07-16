Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut yeniden gündemde! Koronavirüs tedbirlerine yönelik sözleri nedeni ile görevinden uzaklaştırılmıştı

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Dünya ile birlikte ülkemizde de koronavirüs salgını ile mücadele sürerken, yaklaşık bir buçuk yıldır, salgını öneleyebilmek adına birçok önlem alındı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisi ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri uygulanan kısıtlama kararları, Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut tarafından hedef alınmıştı.

'Vali bize aklımızın almayacağı şeyleri de emredebilir'

Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut, "Bir kanunda 'Vali gereken tedbirleri alır' denmesi bu kısıtlamalar için hiçbir şey ifade etmez. Yoksa vali bizlere aklımızın almayacağı şeyler de emredebilir. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında dar yorum esastır. Kanunilik ilkesi caridir. Bunu bu kanuna istinaden yapamazsınız." demişti.

Aşılamanın da hukuka aykırı olduğunu öne sürmüştü

Pandemi ile mücadeledeki en önemli silahımız aşılamayı da hedef alan Akbulut, aşı ikna timlerinin kurulduğunu iddia ederek, "Aşı ikna timleri kurulup insanlar aşılanıyor ve onay belgesi adı altında bir belge imzalatılıyor. Benim incelediklerimde biyotıp sözleşmesi, hasta hakları yönetmeliği gibi mevzuatın ön gördüğü şartları sağlayan ibareler o metinlerde yer almıyor. Bu metinler hukuken çöp. Çünkü pek çok insanın tereddütleri varken ve bu tereddütler yetkililer tarafından giderilmezken, ortada soruşturma açılmasını gerektirir pek çok iddia varken aydınlatılmış rızanın varlığından bahsedilemez." ifadelerini kullanmıştı.

Destekçileri paylaşımlarıyla iktidarı hedef aldı

Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut, açıklamalarından sonra gelen kamuoyu tepkileri neticesinde görevinden uzaklaştırılmıştı. Akbulut bugün sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Akbulut'un destekçileri, 'Eyyüp Akbulut yalnız değildir' hashtagh'i ile paylaşımlar yaptı. Paylaşımlarda AK Parti iktidarı hedef alındı.