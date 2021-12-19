Cumhuriyet'i yönetemiyorlar, 83 milyonu yönetenlere had bildiriyorlar!

Ulusal basın içinde, pek de ciddi trajı olmayan Cumhuriyet gazetesinin yöneticilerinin, daha kendi medya organlarını yönetmekten aciz iken, Türkiye'yi yöneten siyasi iktidara her gün akıl vermeye kalkışması, büyük bir çelişki olarak yorumlanıyor. Bir gazeteyi yönetemeyen Cumhuriyet'in üst kademesi, 83 milyonluk ülkeyi 19 yıldır yöneten Tayyip Erdoğan'a değişik yalan ve iftiralarla had bildirmeye kalkışması komik bir görüntüye sebep oluyor. Cumhuriyet'te 8 gazeteci, son olarak geçtiğimiz hafta öncesinde mali gerekçelerle işten kovulmuş, işten atılmalara tepki gösteren Aykut Küçükkaya da genel yayın yönetmenliği görevinden istifa etmiş, 8 işçinin tekrar işe alındığı açıklanmıştı.

İşçi krizi devam ediyor iddiası!

8 işçinin işe geri dönüp dönmediği tartışılırken, gazetede yaşanan krizin hala devam ettiği, 20'ye yakın çalışanın daha gazeteden ayrıldığı iddia edildi.



Cumhuriyet yazarları Orhan Bursalı ve Zülal Kalkandelen, bugün, Cumhuriyet'te yaşanan krizi yazdı.

Bursalı, "Ayrılmayın, gitmeyin." derken, Kalkandelen de, "Rüzgâr nereden eserse essin, fonlar kime akıtılırsa akıtılsın, kim yıkmaya çalışırsa çalışsın, bu gazete, adını koyan Mustafa Kemal Atatürk’ün izindedir." iddiasında bulundu.