Cumhuriyet hâlâ 28 Şubat kafasında

HABER MERKEZİ

Zillet medyasının bayrak tutucusu Cumhuriyet gazetesi dünkü nüshasında manşete taşıdığı haberde lise öğrencilerinin Cuma namazı kılmasını hazmedemedi. Kurulduğu günden beri milletin manevi değerleriyle kavgalı olan Cumhuriyet, Bursa’nın Nilüfer ilçesi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin namaz kılması için yer ayarlayan ve Cuma namazı kılınmasına izin veren idarecileri hedef aldı. Müslümanları sürekli aşağılayan Cumhuriyet gazetesi, ‘Okulu camiye çevirdiler’ başlıklı haberinde skandal ifadeler kullandı. Okulda İslam’ın emri olan Cuma namazı kılınmasını suçmuş gibi lanse eden Cumhuriyet gazetesi, İslam’a ve Müslümanlara olan nefretini biz kez daha gösterdi.

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