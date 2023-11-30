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Medya Cumhuriyet hâlâ 28 Şubat kafasında
Medya

Cumhuriyet hâlâ 28 Şubat kafasında

Yeniakit Publisher
2023-11-30 13:33:00 -
Cumhuriyet hâlâ 28 Şubat kafasında

Azgın azınlık dünya yıkılsa hastalıklı İslam nefretinden vazgeçmiyor.

HABER MERKEZİ

Zillet medyasının bayrak tutucusu Cumhuriyet gazetesi dünkü nüshasında manşete taşıdığı haberde lise öğrencilerinin Cuma namazı kılmasını hazmedemedi. Kurulduğu günden beri milletin manevi değerleriyle kavgalı olan Cumhuriyet, Bursa’nın Nilüfer ilçesi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin namaz kılması için yer ayarlayan ve Cuma namazı kılınmasına izin veren idarecileri hedef aldı. Müslümanları sürekli aşağılayan Cumhuriyet gazetesi, ‘Okulu camiye çevirdiler’ başlıklı haberinde skandal ifadeler kullandı. Okulda İslam’ın emri olan Cuma namazı kılınmasını suçmuş gibi lanse eden Cumhuriyet gazetesi, İslam’a ve Müslümanlara olan nefretini biz kez daha gösterdi.

Sözcü’den Cumhuriyet’e, Karar’dan Milli Gazete’ye… 2300 dediler 450 çıktı, 2000 değil 40 çıktı
Sözcü’den Cumhuriyet’e, Karar’dan Milli Gazete’ye… 2300 dediler 450 çıktı, 2000 değil 40 çıktı

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Sözcü’den Cumhuriyet’e, Karar’dan Milli Gazete’ye… 2300 dediler 450 çıktı, 2000 değil 40 çıktı


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