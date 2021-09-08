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Gündem Cumhuriyet Gazetesi'nden Kur'an-ı Kerim rahatsızlığı! Yine şaşırtmadı
Gündem

Cumhuriyet Gazetesi'nden Kur'an-ı Kerim rahatsızlığı! Yine şaşırtmadı

İktidar düşmanlığı ile gözü dönmüş CHP yandaşlarından Cumhuriyet, yine skandal bir habere imza attı. Yüzde 99’u Müslüman olan Türkiye’de skandal gazete seçmeli Kur’an-ı Kerim dersini dayatma olarak haberleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 11:49:00 - 2021-09-08 11:50:49
Cumhuriyet Gazetesi'nden Kur'an-ı Kerim rahatsızlığı! Yine şaşırtmadı

Her yıl olduğu gibi bu yılki eğitim senesine de Cumhuriyet gazetesi, okullarda din ve Kur'an derslerinin verilmesi rahatsızlığı ile girdi.

Yeni eğitim-öğretim yılında muhalif medya kuruluşlarında klasik haline gelen "Okullarda din dersi skandalı, Kur'an-ı Kerim dersi skandalı" gibi haberler sonunda yayınlandı.

Geçmiş yıllarda oluğu gibi bu yıl da bu haberi en çok bekleyen yayın organları arasında yine Cumhuriyet gazetesi vardı.

Eğitimin başlamasının 3. gününde Cumhuriyet gazetesi malum haberini servis edebildi.

"Kur'an dersi dayatması"

Okullarda, Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinin ders programlarında yer almasından rahatsız olan Cumhuriyet gazetesi, haberi "Okullarda 'Kur'an' dersi dayatması" olarak okuyucularına servis etti.

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Yorumlar

Pazarcı

Cumhuriyet gazetesinin kökü nereden besleniyor kimin beslemesi bunlar. Tc olmadıkları kesin
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Resat

Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya çalışan devsirmeler.
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