Cumhuriyet Gazetesi'nden Batmanlılara hakaret
CHP'nin gazetesi Cumhuriyet'te yazarlık yapan Işıl Özgentürk, 18 yaşındaki İpek Er’e cinsel saldırıda bulunarak ölümüne neden olmakla yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan ile ilgili kaleme aldığı yazısında Batman halkı ile ilgili skandal ifadelere yer verdi.
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Cumhuriyet paçavrasının yazarı Işıl Özgentürk, Batman halkı ile ilgili skandal bir yazı kaleme aldı. Yazı ile ilgili Batman Barosu Başkanı Hamit Çakan, suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk, bugün kaleme aldığı ‘Porno çukurunda debeleniyoruz’ yazısında, öğretmen bir arkadaşının Batmanlı kadınlarla ilgili sözlerini aktardığı gerekçesiyle büyük tepki çekti
İşte Özgentürk’ün yazısındaki o bölüm
Batman Barosu Başkanı Hamit Çakan, Cumhuriyet yazarının skandal ifadeleri nedeniyle harekete geçtiklerini söyledi. Çakan, bir şehrin tamamını karalamanın doğru olmadığıı belirterek, “Suç duyurusunda bulunma kararı aldık’ dedi.