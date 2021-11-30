Cumhuriyet Gazetesi'nde panik! Polis çağrıldı

Cumhuriyet gazetesinde 8 sendikalı çalışanın işten çıkarılması gündem olmuştu. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile imzalanan toplu sözleşmenin üzerinden iki hafta geçmesinin ardından, sendikaya üye çalışanların işlerine son verilmesi, tepkilere neden oldu.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Cumhuriyet'teki işten çıkarmaların ardından, bugün gazete önünde toplanacaklarını da duyurdukları bir açıklama yaptılar.

TGS'nin bu açıklamasının ardından Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Alev Coşkun, gazete binasının önüne polis ekiplerini çağırdı.

Coşkun'un gazete önünde eylem yapılmasına izin vermeyeceği öğrenildi. Alev Coşkun'un çağrısı üzerine üç çevik kuvvet otobüsü şu an gazetenin önüne geldi.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya da, sosyal medyadan bir açıklama yaparak, "Cumhuriyet’in Genel Yayın Yönetmeni olarak polisi gazete binasının dışına davet ettim… Açıklamaya bizzat katılacağımı, Cumhuriyet emekçileriyle omuz omuza olduğumu bildirdim…" dedi.

TGS tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Cumhuriyet yönetimini işten atılan arkadaşlarımızı geri almaya çağırıyoruz

Cumhuriyet gazetesinde sekiz gazetecinin işten atılması sendikal örgütlülüğümüze yönelik bir hamledir. İşten atılan sekiz meslektaşımızın tamamı Sendikamız üyesidir. Toplu pazarlık masasına oturmadan önce üyelerimizi istifaya zorlayan anlayış, imzalanan sözleşmeye rağmen devam etmektedir. Bu tutum Cumhuriyet’e yakışmamaktadır.

Uzun süren dava süreçlerinin ardından masaya oturduğumuz ve geçtiğimiz günlerde üyelerimizin kararlı duruşu ile imzaladığımız toplu iş sözleşmesi sonrasında sekiz üyemizin işten atılması Cumhuriyet gazetesi yöneticilerinin sendika karşıtı tutumlarını bir kez daha su yüzüne çıkartmıştır.

İşten atmalara dair ekonomik gerekçeler öne süren Cumhuriyet yönetiminin, sendikal mücadelede aktif olan sekiz meslektaşımızı seçmesi tesadüf değildir.

Cumhuriyet gazetesi yönetimini bir an önce bu hatalı karardan vazgeçmeye ve altına imza attıkları toplu iş sözleşmesi hükümlerine uymaya çağırıyoruz.

Cumhuriyet gazetesinde sendikal örgütlülüğümüzün bitirilmesine izin vermeyeceğiz. Sendikal nedenle işten atılan arkadaşlarımızın işe geri alınması için 30 Kasım Salı saat 11:00’de Cumhuriyet önünde buluşuyoruz.

Türkiye Gazeteciler Sendikası

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, Cumhuriyet'in bu tutumuna tepki gösterdi.

Yarkadaş şunları söyledi:

"Cumhuriyet Gazetesi yönetimi, mesleki başarılarıyla tanınan arkadaşlarımızı hiçbir haklı gerekçe göstermeksizin işten çıkardı. TGS üyesi arkadaşlarımız bu kararı protesto edecek diye, gazetenin önüne polis geldi. Yönetim, polise ihtiyaç olmadığını söylemeli ve göndermelidir. 1989’dan beri kesintisiz bir şekilde Cumhuriyet okuyorum. Cumhuriyet’in yaşaması için elimden gelen katkıyı sunuyorum. Vakıf yönetiminin aldığı işten çıkarma kararları, Cumhuriyet’e yakışmıyor ve gazetenin üzerine gölge düşürüyor. Hele kapıya polisin getirilmesi… Bu hiç olmadı!"

Kaynak: Medyatava