Cumhuriyet gazetesi yine bildiğiniz gibi! Vatandaş alay etmesin de ne yapsın

Cumhuriyet gazetesinin '4 adet erik 89, 5 adet kiraz 125 lira' başlıklı haberi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

4 erik ve 5 kiraz üzerinden ekonomiyi kötüleme yoluna giden Cumhuriyet gazetesinin bu haberi kendi cenahı tarafından bile tepki ve alay konusu oldu.

Konuyla ilgili Akit Tv'de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında değerlendirmelerde bulunan Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Düne kadar bunu dillendiren insanlar olmadığı dönemlerde maalesef algı yapıyorlardı. İstanbul'da doğup büyüdüğüm için beslenmeye çok önem vermediğim için yakın tarihe kadar bir bilgim de yoktu. Sağ olsunlar bize de bilgi veriyorlar. Geçen sene kilosu 675 liraydı. Haziran ayına doğru 10-15 lira oldu. Ocak ayındaki fiyatı önümüze koyuyorlar. Bu enflasyonun göstergesi midir? Bu bir gazeteye yakışacak bir haber midir?" dedi.