Cumhuriyet gazetesi yazarından skandal deprem çıkışı! Allah seni kahretsin

Cumhuriyet gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen, Türkiye 10 ilimizi vuran depremin acısını yaşarken "Bu kadar da olmaz" dedirten bir yazıya imza attı. "AKP iktidarı, Türkiye'nin asıl yıkıcı fay hattıdır" gibi akıllara zarar ifadeler kullanan Kalkandelen, hiç sırası değilken siyasetin dibine vurduğu yazısında "Vakit, ilk seçimde bu siyasi enkazı kaldırma vaktidir!" herzelerini yumurtladı.

İşte o pespaye yazının ilgili bölümü:

"(...) Bu iktidar, uyguladığı piyasacı yönetim ile rant düzenini derinleştirmiş, rüşvet çarkını hızlandırmış, bilime tamamen sırtını dönmüş, kurduğu “Şahsım Devleti”nde denetim mekanizmalarını tümüyle yok etmiştir.

BU YÜZDEN AKP İKTİDARI, TÜRKİYE’NİN ASIL YIKICI FAY HATTIDIR!

Her felaket sonrasında, “kader”, “fıtrat” diyerek halkı uyutmaya çalışan siyasal İslamcıların amacı, yıkım düzenini normalleştirip çıkar ağını büyütmektir.

ÖYLEYSE YILMADAN SORACAĞIZ!

(...) Çok açık ki bu ülkede siyasi bir enkaz var ve halk bu enkaz altında eziliyor.

Vakit, ilk seçimde bu siyasi enkazı kaldırma vaktidir!"