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Medya Cumhuriyet gazetesi yazarından iğrenç sözler! İslam'a ve Müslümanlara böyle kin kustu
Medya

Cumhuriyet gazetesi yazarından iğrenç sözler! İslam'a ve Müslümanlara böyle kin kustu

İslam'a ve Müslümanlara saldırmayı adeta vazife addeden Zülal Kalkandelen, yine kinini kustu.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 11:09:00 -
Cumhuriyet gazetesi yazarından iğrenç sözler! İslam'a ve Müslümanlara böyle kin kustu

İslam'a ve Müslümanlara saldırmayı adeta vazife addeden Zülal Kalkandelen, yine kinini kustu. Kalkandelen, kurban, sela, Diyanet ve İmam Hatiplere olan nefretini gözler önüne serdiği Cumhuriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

 

"(...) Bir yanda insan ya da hayvan her canı yaşatmak için mücadele edenler var. Diğer yanda kurtuluşunu hayvan kurban ederek kutlayanlar var. 

***

Bir yanda umudunu günler geçse de yitirmeden yaşamak için direnenler var. Diğer yanda daha ilk günden sela okutmaya başlayan Diyanet var.

(...) Bir yanda kurucusu olduğu AKUT Derneği’nden iktidar baskısı ile istifa ettirilip sonra da atılan arama kurtarma alanında çok deneyimli Nasuh Mahruki var. Diğer yanda imam hatip mezunu, arama kurtama deneyimi olmayan AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü İsmail Palakoğlu var. (...)"

 

 

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Yorumlar

Gurbetci

Yazida yalan yada yanlis birsey göremedim cok dogru söylemis hatta az bile söylemis bu sözde müslümanlara..

Taci

İşleri güçleri bu milletin değerleriyle alay etmek olan bu zavallılar,hükumetin can hıraş çalışmasını görmez,yolda giderken ayağı takılsa hükumetten bilirler,ALLAH bizi daha güçlü çıkarsın.hain ve  bu milletin oyu ile iktidar olamazlar.
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