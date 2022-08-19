Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Atatürk üzerinden CHP-HDP birlikteliğini böyle savundu!

Adı Cumhuriyet özü Çamuriyet olan gazetenin yazarlarından Özdemir İnce Atatürk'ün “Kendi kişisel çıkarları için yabancılarla işbirliğine giren ve gücünü halktan almayan küçük bir azınlığın dışındaki tüm güçler; Aralarındaki Etnik, Dini ve Siyasi ayrımları erteleyerek Ulusal Kuruluş Mücadelesi yolunda birleşmelidir.” sözünden yola çıkarak PKK'nın sözcülüğünü yapmaktan çekinmeyen HDP ile Saadet partisi, CHP, iyi parti gibi partilerin aralarında olduğu acıansı birlikteliği savundu. İnce yazısında, '“Aralarındaki Etnik, Dini ve Siyasi ayrımları erteleyerek” uyarısını günümüze taşımak istiyordum. Atatürk’ün ilk hedefi kurtuluş, kuruluş ve bağımsızlık idi.' diyerek HDP-CHP birliktliğini ve amaçlarını kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesi ile özdeşleştirdi.

İnce yazısının belli bir kısmında ağzındaki baklayı çıkardı. İnce yazısında' Laik düzeni koşulsuz kabul etmeyen sağ partiler, teokratik düzenin parçası olur. Yüz yıllık Cumhuriyet tarihi bu gerçeğin somut kanıtıdır.' diyerek meselenin laiklik olduğunu açık etti.

Çamuriyet zihniyetinin zihinlerinde adeta putlaştırdıkları 'laiklik' yani Türkiye'deki islam karşıtı tavır uğruna, gerekirse on binlerce insanın katili PKK ile ortaklık yapabilecekleri bahsi geçen yazı ile gözler önüne serildi. Bu durum daha evvel 'Tayyip gitsinde gerekirse ABD işgaliyle gitsin' diyen lağım ağızlı ve beyinli, şeref yoksunu şahsiyetsizleri akıllara getirdi.